La Lotería del Tolima busca que los loteros puedan acceder a una pensión

La gobernadora del Tolima y el gerente de la Lotería hicieron el anuncio en un acto con trabajadores.

Colombia.- La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, en conjunto con el gerente de la Lotería del Tolima, Alexander Castro, anunciaron una serie de compromisos destinados a fortalecer la situación de los loteros en la región. Durante el primer año de su mandato, se buscarán recursos económicos con el objetivo de dignificar la labor de los loteros.

Durante la presentación, la gobernadora Matiz dijo: “El compromiso de nuestro gobierno con los loteros del Tolima es innegable; son contribuyentes fundamentales para la salud de la región. Por eso, me comprometo a buscar los medios para que tengan acceso a una pensión”.

Y agregó: “A través de una cita que ya se tiene programada en Colpensiones, queremos que con mucha celeridad se hagan los estudios pertinentes para poder garantizarle a nuestros loteros eso que se merecen, y es una pensión mínima para su sustento”.

Ver también: La Lotería del Tolima logró el sorteo con mayores ventas de su historia

Otra de las estrategias que buscará dignificar la labor de los loteros y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos, es apoyar un régimen especial que preste una atención oportuna y de calidad en salud. “Quiero que a través de la caracterización que tiene la lotería del Tolima se empiece hacer esa trazabilidad para la atención y afiliación de los loteros en materia de salud”, enfatizó Matiz.

Por su parte, Alexander Castro, gerente de la Lotería del Tolima, resaltó que se implementarán varios objetivos en los primeros 100 días, construyendo sobre las acciones del cuatrienio anterior, donde se colocó al lotero como el centro de la empresa, asegurando “garantías para un buen vivir”.

En ese sentido, Castro aseguró: “Quiero venir a escribir una nueva historia en la Lotería, que tiene que ver con el reconocimiento de la gente más importante para nosotros que son los loteros, por eso desarrollaremos una política pública que prevalezca en el tiempo y que nos permita reconocerles los derechos a los vendedores, es inaudito, no es admisible que quienes recogen el dinero de la salud de los tolimenses no tengan salud, es inadmisible que quienes trabajan tanto no tengan una pensión que les reconozca su lucha”.

Por su parte, la mandataria seccional resaltó la confianza y las expectativas depositadas en Alexander Castro como gerente de la Lotería, argumentando que posee el perfil idóneo para gestionar los compromisos asumidos.

“El gerente de la Lotería, Alexander Castro, enfrentará un reto importante para mejorar la calidad de la labor de los loteros. Confío en que llevará a cabo una excelente gestión”, concluyó Matiz.