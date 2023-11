Loteros le rindieron homenaje a la gerente de la Lotería del Tolima

Los trabajadores destacaron la labor de Victoria Castillo González, que se despide de la gerencia.

Colombia.- Con una emotiva celebración, los loteros de la Lotería del Tolima sorprendieron a la gerente de la entidad, Victoria Castillo González, para agradecer la labor social realizada durante su gestión en beneficio de la calidad de vida de los vendedores y sus familias, además de su posicionamiento como la lotería más social de Colombia.

Los vendedores expresaron su agradecimiento por cada una de las campañas sociales lideradas por Castillo González y su equipo de trabajo durante el cuatrienio a cargo de la entidad, como iniciativas para recibir alimentación diaria por medio de la Casa del Lotero, hogar de paso, brigadas de salud, capacitaciones con el SENA, donación de zapatos, entrega de uniformes, servicios de salud oral y entrega de gafas, entre otras ayudas para mejorar la calidad de vida de los loteros y la de sus familias.

“Gracias por amar la labor del lotero, de la cual no solo vivimos nosotros, sino que es el sustento de nuestras familias. Gracias por todo lo que hizo en nuestras vidas. Siempre tenga presente que la llevaremos con nosotros dondequiera que esté. Ha dejado una gran huella en nuestros corazones” indicó durante el evento María Esperanza Lizcano, vocera de los loteros, en agradecimiento a Castillo González.

A Castillo González se le vio bastante conmovida durante el evento, recibiendo una flor de parte de cada lotero, de cada funcionario y de los periodistas asistentes. Con lagrimas en sus ojos, agradeció el acompañamiento.

“Es el amor, es el cariño, es el abrazo y sobre todo esa promesa de no olvidarnos. Hace un par de años tuve la oportunidad de despedirme de la Lotería y bueno, Dios me dio la oportunidad de regresar, logramos hacer cosas diferentes en momentos diferentes, pero siempre dejándole el corazón y el alma a ese proyecto social que para mí ha sido lo más representativo”, indicó la gerente.

Al evento sorpresa se sumó la planta de funcionarios de la entidad.

Ver también: FEDELCO distinguió a la Lotería del Tolima por su labor social

La funcionaria también mencionó lo bonito y relevante de hacer un trabajo social, impactando vidas, tocando corazones y tendiendo una mano amiga a todas estas personas que tanto lo necesitan.

“A estos vendedores no solamente les cambiamos la vida con algunas ayudas, yo creo que ellos terminan cambiándonos la vida a los servidores públicos que le ponemos el alma y de verdad que este recuerdo tan bonito del que ustedes hoy hacen parte, me lo llevo como el logro más grande que obtuve”, sostuvo.

Castillo González estuvo muy conmovida durante todo el ágape.

Por último, Castillo González afirmó: “Hoy es el día más importante de mi gestión, de manos de mis loteros recibo con humildad el más grande de mis logros, que fue entrar en sus vidas y trabajar por dignificar esa labor silenciosa que tanto le aporta al Tolima. Por encima de las calificaciones y los premios que nos dieron estos años, están el cariño, el amor y el respeto que nos tenemos”.

“Me alegra dejar huella en estos corazones. Gracias, amigos, porque ustedes cambiaron mi vida. Me despido, pero les dejo una parte de mí, de lo que soy como ser humano; me llevo los mejores recuerdos de mi paso por esta gran empresa, gracias a quienes me acompañaron a servir estos siete años. Hoy cierro con gran satisfacción mi paso por la lotería del Tolima“, expresó la gerente de la entidad al recibir el reconocimiento.