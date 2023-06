La Lotería Nacional de Nicaragua entregó más de USD3.7m para programas sociales en el primer semestre

Esta semana la lotería entregó USD626,927 al Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y al Ministerio de la Familia.

Nicaragua.- La Lotería Nacional de Nicaragua entregó esta semana un monto de C$23.2m (USD626,927) para fortalecer los programas deportivos y de protección infantil que desarrollan el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y el Ministerio de la Familia (Mifan), correspondientes a las utilidades del mes de junio.

Virginia Lorena Molina Hurtado, la recientemente nombrada gerente general de la Lotería, entregó cheques por un monto de C$11.6m (USD313,463) al Instituto Nicaragüense de Deporte (IND), otro cheque por C$11.6m (USD313,463) al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN) y también entregó C$1.3m (USD35,131) al Colegio de Periodistas de Nicaragua.

Molina Hurtado destacó que en lo que va del año, el IND y el MIFAN han recibido de Lotería Nacional C$140.5m (USD3.7m), lo que representa la mitad de la meta anual establecida. El año pasado, la Lotería superó sus expectativas.

“Esta mañana estamos realizando la entrega de utilidades correspondiente al mes de junio, Lotería ha aportado en lo que va del año C$69.6m para el MiFam, C$69.6m para el IND y C$1.3m para el Colegio de Periodistas, lo que suma un total de C$140.5m (USD3.7m) en el primer semestre del 2023”, detalló la nueva gerente.

A su vez, la funcionaria agregó: “Como parte del compromiso social con las familias nicaragüenses, seguiremos trabajando juntos para cumplir con la meta establecida que supera los C$280m (USD7.5m), destinados a los programas sociales que implementa nuestro buen gobierno, en restitución de los derechos de los niños y niñas, jóvenes deportistas y adultos mayores”.

La entrega de los cheques se realizó en el marco de la celebración del Día del Maestro, en el Centro de Desarrollo Infantil “Madre Paquita”.

El nombramiento de Molina Hurtado

La semana pasada, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo retiró “por jubilación” del cargo de gerente general de la Lotería Nacional de Nicaragua a Ernesto Adolfo Vallecillo Gutiérrez, de 75 años. En su lugar, asumió Virginia Lorena Molina Hurtado.

El anuncio se hizo oficial el pasado 22 de junio a través del acuerdo presidencial No. 81-2023 divulgado en la Gaceta, Diario Oficial. El decreto indica: “Artículo l. Procédase al retiro por jubilación del compañero Ernesto Adolfo Vallecillo Gutiérrez, al cargo de Gerente General de la Lotería Nacional de Nicaragua, nombrado mediante Acuerdo Presidencial No.01-2017, de fecha once de enero del año 2017, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 10, del 16 de enero del año dos mil diecisiete”.

En ese sentido, el acuerdo presidencial 82-2023 publicado en la misma Gaceta de gobierno, indica que Virginia Lorena Molina Hurtado, de 61 años, será quien reemplace a Vallecillo Gutiérrez, quien permaneció en el cargo durante seis años.

Respecto a Molina Hurtado, se conoce que tuvo participación política durante la administración de Ortega, entre los cargos ocupados está que el 9 de abril de 2014 la Asamblea Nacional la eligió como magistrada suplente del Consejo Supremo Electoral (CSE) para el período 2014-2019 y en 2021 fue nombrada como diputada propietaria en la Asamblea Nacional.

