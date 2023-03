La Lotería de México fomenta la educación con su nuevo billete conmemorativo

Mediante un billete conmemorativo, la entidad distingue a las tres Escuelas Beneméritas de Morelos.

México.- Con la develación del cachito de la Benemérita Escuela Secundaria Benito Juárez de Jojutla, Lotería de México concluye el recorrido por las tres unidades académicas que forman parte del billete del Sorteo Superior No. 2758 alusivo a las Escuelas Beneméritas de Morelos.

En este acto, la directora general de Lotería Nacional, Margarita González Saravia, señaló que el billete conmemorativo se une a la celebración por ocho décadas de su fundación, pero sobre todo por el título que pone en alto la actividad académica de excelencia de la Benemérita jojutlense.

Enfatizó que la emisión de 2.4m de cachitos llevará por todo el país a las tres Escuelas Beneméritas de Morelos y permitirá que la entidad siga colaborando con la difusión de motivos de relevancia social para los connacionales.

Asimismo, González Saravia informó que la entidad sigue trabajando en promover sorteos para apoyar el desarrollo de proyectos que beneficien a los mexicanos: “Nos da mucho orgullo que las Beneméritas sean parte de esta carrera por generar recursos, porque todos los billetes que se compren con estas imágenes van a ir para proyectos sociales”.

Por su parte, la directora de la Benemérita Escuela Secundaria Benito Juárez, Georgina Quiroz Peñaloza, sostuvo que del recinto académico han egresado muchas generaciones con gran entusiasmo y orgullo, quienes han fortalecido habilidades, conocimientos, valores y el compromiso que las hará ciudadanas y ciudadanos exitosos al integrarse activamente a su comunidad.

El evento contó con la participación del presidente del municipio de Jojutla, Morelos, Juan Ángel Flores Bustamante, el presidente del municipio de Zacatepec, Morelos, José Luis Maya Torres, el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Eleacin Salgado de la Paz, el ex alumno Ricardo Zúñiga Hernández, así como la intervención de música tradicional morelense: corrido suriano interpretado por Francisco Ocampo Ramírez.

La serie de billetes del Sorteo Superior No. 2758 esta conformada por las tres Escuelas Beneméritas de Morelos. Estas son: la Benemérita Escuela Secundaria No. 1 Profesor Froylán Parroquín García ubicada en Cuernavaca, la Benemérita Escuela Secundaria No. 1 Antonio Caso de Cuautla y la Benemérita Escuela Secundaria Benito Juárez de Jojutla.

El sorteo cuenta con un Premio Mayor de MX$17m (USD 910.984) en dos series y la bolsa repartible es de MX$51m (USD2.732.952) en premios. El mismo se celebrará este viernes 17 de marzo. Los billetes salieron a la venta en más de 12.000 puntos en todo el país y en alegrialoteria.com.