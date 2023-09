La Justicia chilena confirma la revocación del permiso de Enjoy para operar el casino de Puerto Varas

En marzo del año pasado, la SCJ había revocado el permiso de operación del Casino de Puerto Varas.

Chile.- Revés judicial para Enjoy en el caso del casino de Puerto Varas luego de que esta semana la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera desestimar el reclamo de ilegalidad de la empresa operadora de casinos en contra de la sanción que le aplicó la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) y que revocó el permiso de operación del casino de Puerto Varas en marzo de 2022.

Si bien en abril del año pasado la Corte de Apelaciones de Santiago había frenado la revocación del permiso, en esta instancia Enjoy no corrió con la misma suerte.

El inicio del conflicto se remonta a 2018, cuando el permiso fue otorgado y adjudicado a Enjoy. Sin embargo, en marzo del año pasado la SCJ decidió revocarlo. Según se informó, la decisión fue tomada a raíz del incumplimiento por parte del operador. Es que Enjoy había asumido la obligación de construir el proyecto integral de casino aprobado dentro del plazo establecido en la ley: dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por un año adicional. Y el mismo venció el 1° de agosto de 2021.

El procedimiento administrativo de revocación fue iniciado el 2 de agosto de 2021. Fue luego de que los fiscalizadores de la Superintendencia constataran en terreno que, vencido el plazo señalado, el proyecto integral comprometido por la sociedad operadora no había sido construido.

El inicio de este procedimiento fue notificado a Enjoy el 6 de agosto. Y, 20 días después, la sociedad operadora realizó sus descargos.

En ese entonces, el alcalde de la ciudad, Tomás Gárate, remarcó que este es un hecho sin precedentes en el país. En tanto, desde Enjoy dispararon contra el gobierno municipal. Acusaron no poder concretar las obras de la sala por culpa del gobierno local y pidieron a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) que declare la imposibilidad de hacerlo. En contrapartida, la Dirección de Obras Municipal aseguró que el proyecto no se adaptaba a las normas constructivas que exige el actual Plan Regulador y no le otorgó aún el permiso de edificación. Finalmente, el 2 de febrero de 2022, la Superintendencia elevó los antecedentes al Consejo Resolutivo.

Según el laudo, Enjoy tuvo “más del tiempo suficiente para que la sociedad planificara y ejecutara las estrategias a implementar frente a las dificultades burocráticas conocidas y habituales que se presentarían, independientemente del advenimiento de la emergencia sanitaria de público conocimiento”.

El fallo de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago destacó que la resolución recurrida se hace cargo de todos los planteamientos de la reclamante y ha sido dictada por la autoridad administrativa en uso de sus facultades y atribuciones legales, constatando un hecho objetivo –no desarrollar el proyecto integral autorizado dentro del plazo establecido- a través de una decisión que le corresponde, en cumplimiento del artículo 28 del mismo cuerpo normativo, que afecta al permiso de operación otorgado al Casino de Puerto Varas S.A.

“La administración no solo ha respetado la ley en términos formales, sino que se ha descartado una decisión arbitraria, sin motivos o justificaciones basadas en el ordenamiento jurídico”, acotó el tribunal de alzada.

“No se vislumbra el incumplimiento de los estándares de legalidad y razonabilidad, en virtud de las cuales se exige la actuación de un organismo administrativo competente, mediante un instrumento que no ha sido dictado arbitraria o caprichosamente, con abuso de su potestad discrecional, y sin la garantía de un procedimiento que haya evaluado los antecedentes y argumentos esgrimidos por el afectado”, continúa el fallo.

Frente al fallo, Enjoy le respondió al medio local Pulso y aseguró que “seguirá adelante ejerciendo todas las acciones legales que correspondan en este caso”.

El casino de Puerto Varas es actualmente operado por Dreams, bajo la figura de casino municipal.

