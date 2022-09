Rechazan un recurso de protección solicitado por la Polla Chilena de Beneficencia

El recurso de protección interpuesto por la Polla Chilena de Beneficencia no se admite a trámite por la Corte Suprema.

Chile.- La Corte Suprema del país andino confirmó la resolución de la Corte de Santiago que declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto por la Polla Chilena de Beneficencia S.A. en contra de los proveedores del servicio de internet Entel, WOM, Movistar, VTR, GTD Manquehue y Claro, al no responder estas empresas –favorablemente- su solicitud de bloqueo de páginas web pertenecientes a diversas casas de apuestas online (23 en total) que no se encuentran autorizadas para funcionar conforme a la legislación chilena.

La Polla Chilena de Beneficencia, junto a la Lotería de Concepción y Teletrak son las únicas habilitadas en Chile para operar determinados juegos de azar o apuestas en línea.

Por ese motivo, la empresa presidida por Macarena Carvallo, el 4 de julio del 2022 envió una carta a proveedores del servicio de internet, solicitándoles el bloqueó de diversos sitios web de apuestas, vinculados a eventos deportivos, que funcionan actualmente en el país sin la autorización necesaria.

En su presentación, agregaron que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 letra h) de la ley General de Telecomunicaciones, que indica que “los proveedores de acceso a internet no podrán arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, ni restringir el derecho de cualquier usuario de internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de internet, así como cualquier otro tipo de actividades o uso legal realizada a través de la red”, es posible requerir a estos proveedores que procedan a bloquear actividades ilegales, como las cuestionadas operaciones de casas de apuestas online en el país.

Sin embargo, y a pesar de esta fundamentación, desde la Polla Chilena de Beneficencia, no recibieron respuesta de la mayoría de las empresas. Solo contestaron Entel, VTR y el Presidente de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones S.A., quienes no accedieron a bloquear los sitios de internet, argumentando que aquello afectaría el principio de neutralidad de la red contenido en el mismo artículo 24 letra h), sin perjuicio de que señalan que eventualmente podrían cumplir su solicitud, siempre que sea dispuesto por la autoridad competente (tribunales de justicia).

En su presentación, la Polla Chilena de Beneficencia asegura que “las omisiones de los recurridos vulneran sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley”, ya que aseguran que “las casas de apuestas online a diferencia de lo que ocurre con su empresa no pagan impuestos por sus actividades en Chile, lo que provoca una situación desventajosa para sus operaciones y una ventaja injusta para las casas de apuestas online que no se encuentran autorizadas en el país, las cuales además, por sus características favorecen a la adicción de la población”.

Además, agregan que “vulneran el derecho a desarrollar una actividad económica lícita”, dado que “las recurridas con su omisión han interferido de forma ilegítima en su facultad de desarrollar su actividad económica en el mercado de los juegos de azar y apuestas deportivas”.

Por último, alegan que “vulneran el derecho de propiedad, al impedir ejercer los derechos que le concede la LOC de Polla Chilena de Beneficencia que regula el desarrollo de su quehacer”.

En base a estos antecedentes, solicitó que se acoja su acción de protección y se declare que los sistemas de apuestas en línea que se realizan en Chile mediante internet por personas o empresas no autorizadas por la ley son ilegales, ordenándose las medidas necesarias para asegurar el bloqueo de estos sitios de apuestas.

Sin embargo, la Corte de Santiago no admitió a trámite la acción constitucional al concluir que de los hechos expuestos en el libelo “(…) se colige que la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea”.

El máximo Tribunal confirmó en alzada la resolución que declaró inadmisible el recurso de protección, sin embargo, ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público (Fiscalía), al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y a la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), organismos competentes para investigar posibles delitos penales e infracciones a normativas sectoriales.

Las denuncias más conocidas

Dreams, que ya tiene una denuncia presentada contra Betsson, sumó una querella contra Coolbet, por explotación ilegal de juegos de azar. A su vez, Marina del Sol, Marina del Sol de Chillán, Latin Gaming Calama y Latin Gaming Osorno, querellaron por explotación y operación ilegal de juegos de azar a Betway, Rojabet, Betano, Mi Casino, Jackpotcity y Apostar en línea.

Juego problemático en Chile

Recientemente, la Polla Chilena de Beneficencia hizo un análisis sobre los problemas asociados a los juegos de azar en el país. La entidad que ejerce el duopolio en el territorio andino detectó un aumento en la cifra de jugadores problemáticos en lo que va del 2022. Según precisó, la cifra trepó desde el 2,7 por ciento de la población mayor de 18 años el año 2018, al 5,4 por ciento este año.

Macarena Carvallo, presidenta del directorio de la Polla Chilena de Beneficencia, remarcó: “Hemos ido midiendo el comportamiento de los usuarios a lo largo del tiempo. La ultima encuesta con un universo de mil personas dijo que en el último año ha ido aumentando el juego problemático y el juego patológico, por la pandemia y otros factores”.

En sintonía, la Polla Chilena también identificó un aumento sistemático de la población en riesgo en los últimos años. “Parte del riesgo está en quienes juegan en línea ya que podemos detectar un mayor riesgo en este tipo de plataformas en razón del uso de recursos que estimulan el juego (incentivos sin regulación)”, remarcó en un comunicado.