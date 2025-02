La Federación Mexicana de Fútbol le declara la guerra a las apuestas ilegales

El presidente de la entidad, Ivar Sisniega, asegura que se tomarán medidas enérgicas para erradicar arreglos de partidos y que los implicados corren riesgo de cárcel.

México.- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha puesto en marcha una ofensiva sin precedentes para combatir las apuestas ilegales y los arreglos de partidos. Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, anunció que el área legal de la federación ya se reunió con la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia formal y garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. “La gente del área legal está hoy mismo trabajando con la Fiscalía para llevar a cabo esta denuncia”, detalló el directivo en entrevista con TUDN.

El mensaje de Sisniega es contundente: quienes participen en este tipo de actividades no solo se expondrán a sanciones deportivas, como las ya aplicadas a jugadores de Real Apodaca, sino también a consecuencias penales severas. “Queremos que quede muy claro que no solo corren el riesgo de una sanción deportiva, sino que hay implicaciones que incluso pueden llevarlos a la cárcel”, subrayó. Este pronunciamiento llega tras los recientes escándalos que involucraron a equipos como Real Apodaca y Correcaminos de la Liga de Expansión y Liga Premier, donde se destaparon presuntos arreglos de partidos vinculados a apuestas ilegales.

Uno de los casos más alarmantes fue el de Real Apodaca, donde incluso circuló un video que muestra a jugadores del equipo coordinándose con personas relacionadas con apuestas deportivas. Sisniega calificó estos incidentes como “una mancha para el futbol mexicano”, aunque insistió en que no se trata de un problema exclusivo del país. “Hay que recalcar que esto no es algo único de México. En una conferencia con autoridades internacionales, donde participaron Interpol y el FBI, se expusieron casos similares en Sudamérica y otras regiones. Es un tema tan serio a nivel global que involucra a las grandes agencias investigadoras”, explicó.

El presidente de la FMF también reconoció que existen desafíos estructurales para combatir este flagelo. “Hay lagunas legislativas, en el sentido de que no está regulado específicamente, y esa es una de las tareas que tenemos por delante”, admitió. Sin embargo, aseguró que la federación no se quedará de brazos cruzados y trabajará en fortalecer las normativas internas para prevenir y sancionar estos actos. “Es un asunto que pone en riesgo la credibilidad del futbol, y por eso debemos tomar las medidas más enérgicas posibles”, afirmó.

La FMF busca enviar un mensaje claro tanto a los jugadores como a los aficionados: cualquier indicio de amaño será investigado a fondo. “Cuando haya la menor sospecha, entraremos de lleno a ponerle fin”, prometió Sisniega, quien destacó la importancia de la colaboración con autoridades nacionales e internacionales para erradicar estas prácticas. El caso de Real Apodaca y Correcaminos, por ejemplo, ha puesto en evidencia la necesidad de una acción coordinada entre la federación, la justicia mexicana y organismos globales.

El directivo también hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto de estos incidentes en el deporte. “Desafortunadamente, afecta a muchos países en el mundo, y México no es la excepción. Pero estamos comprometidos a limpiar el futbol mexicano de este tipo de problemas”, señaló. Además, destacó que las sanciones no solo buscan castigar, sino también disuadir a quienes podrían verse tentados a participar en actividades ilegales. “Los jugadores deben entender que las consecuencias van más allá de lo deportivo; hay un riesgo real de enfrentar la justicia penal”, reiteró.

Con esta postura firme, la FMF espera recuperar la confianza de los aficionados y proteger la integridad del futbol mexicano. Sisniega concluyó con un tono esperanzador, pero tajante: “Es un problema global, sí, pero aquí en México no lo toleraremos. Vamos a actuar con toda la fuerza que nos permita la ley y nuestras regulaciones”.