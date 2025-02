Qué dijo el exjugador de Correcaminos de México suspendido por sospechas de apuestas deportivas

El futbolista acusado quiso aclarar los hechos en el video que se lo ve arreglando un partido.

México.- Un escándalo envuelve al fútbol mexicano relacionado con apuestas deportivas que intentaron manipular el curso de un competición. Un integrante del club de fútbol Correcaminos de Tamaulipas , sospechado de amaño y consecuentemente suspendido por 16 años por la Federación Mexicana de Fútbol, rompió el silencio sobre los hechos.

A principios de febrero, los equipos Real Apodaca FC y Correcaminos UAT de la Liga Premier MX, la segunda división, quedaron bajo el escrutinio de las autoridades deportivas tras fuertes sospechas de manipulación de resultados.

El periodista deportivo Raúl Orvañanos reveló detalles de los presuntos arreglos. El 9 de febrero de 2025, Correcaminos UAT perdió un partido por una diferencia de más de dos goles, lo que desató un movimiento de apuestas de USD150.000 en apenas un minuto.

Ayer, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, Francisco ‘N’ pidió que no se siga hablando del asunto sin tener pleno conocimiento de lo ocurrido, ya que aseguró que los señalamientos en su contra podrían poner en riesgo su integridad.

“Hay muchas cosas de las que no tienen ni idea, no saben todo lo que pasa en mi vida, el trasfondo de las situaciones y las amenazas que podrían llegar en cualquier momento”, escribió en su mensaje.

Asimismo, explicó que esa es la razón por la que hasta ahora no se había pronunciado, pero advirtió que no tolerará que sigan difamando su nombre. También hizo mención de un video que circula en redes sociales, en el que aparentemente se ve a los involucrados acordando las apuestas deportivas.

“No puedo decir más por mi seguridad, pero ya no voy a permitir que sigan pisoteando mi nombre. Hay un video en el que aparezco, pero las circunstancias son diferentes a las que creen, y tal vez pronto se sepa la verdad. No he hablado con nadie por mi seguridad y la de mi familia. Solo quiero que esta pesadilla termine, las personas que me conocen saben quién soy realmente”.

Por ahora, continúan las investigaciones tanto contra los jugadores del Real Apodaca de la Liga Premier como contra Francisco ‘N’, quien ahora es exjugador de Correcaminos suspendido por 16 años.