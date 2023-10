La CONMEBOL retiró a los árbitros bolivianos de la nómina para los Juegos Panamericanos 2023

El máximo ente del fútbol sudamericano retiró a los 10 réferis del país del altiplano de cara a la competencia deportiva debido al escándalo de amaño de partidos.

Bolivia.- Tras el escándalo de los partidos amañados en el fútbol boliviano, los árbitros se vieron salpicados por la investigación e incluso algunos de ellos son señalados como integrantes de la red delictiva que operaba arreglando resultados en los torneos locales. La CONMEBOL decidió sacar a 10 árbitros de los Juegos Panamericanos 2023 y sustituirlos por jueces paraguayos, peruanos y uruguayos.

Los cambios fueron hechos a pocos días del evento deportivo internacional y sin explicación alguna: los árbitros que fueron retirados de la plantilla de jueces fueron identificados con nombre y apellido en el comunicado de la CONMEBOL.

Entre los bolivianos, resalta un juez de nacionalidad peruana; Augusto Menendez, árbitro asistente. No existen explicaciones formales de por qué tomaron la determinación de retirarlos de la plantilla de los jueces seleccionados para los Panamericanos que se llevarán a cabo en Chile.

Desde Bolivia, sin embargo, afirman que la decisión de CONMEBOL responde al hecho de que no quieren contar en sus filas con árbitros que estén en el punto de mira de la justicia por su accionar. “El nivel lo tienen, el asunto es que en Paraguay (donde está la sede de CONMBEOL) no quieren sumarse un problema gratuito que después termine en escándalo”, detalló en off un dirigente de peso del fútbol boliviano.

El comunicado de CONMEBOL desafectando a los árbitros bolivianos.

Cabe recordar que la División Profesional de Bolivia generó polémica en el mundo tras revelarse un caso de apuestas, amaños de partidos, en los que la corrupción incluía directivos, presidentes, árbitros y jugadores.

Por esta razón, Bolivia se quedó sin torneos de fútbol local por casi un mes. Las sospechas de “amaños de partidos” y la corrupción en la División Profesional llegó hasta el Ministerio Público Fiscal, con pruebas y evidencias documentadas que están bajo investigación. A pesar de esto, la Liga Profesional continuó justo donde los torneos quedaron paralizados pero bajo la supervisión de una comisión de árbitros extranjeros que garantizan que no persista la corrupción.

Uno de los hombres que quedó fuera del listado fue Gaad Flores, quién demandó al expresidente del Vaca Díez, Marcos Rodríguez, por intentar “comprarlo” para un partido exigiendo la cantidad de goles que debía tener. Tras las denuncias, Flores denunció que había recibido amenazas de muerte contra él y su familia, en caso de no retirar la demanda.

Tanto Gaad Flores como los otro nueve réferis que formaban parte de los seleccionados del fútbol boliviano para estar en los Juegos Panamericanos quedaron desafectados a sólo cinco días del inicio de la competencia.