Konami presentó sus últimos lanzamientos e innovaciones en G2E Las Vegas

Konami presentó sus últimos avances en sistemas de casino y nuevo contenido original.

Comunicado de prensa.- Konami Gaming, Inc. reveló una combinación competitiva de tecnología de sistemas y juegos de casino en la Global Gaming Expo (G2E) en Las Vegas que se llevó a cabo entre el 11 y el 13 de octubre de 2022.

Los profesionales y ejecutivos del juego que representan a los mercados regulados en más de 100 países fueron entre los primeros en experimentar la última serie de juegos originales de Konami, el contenido con licencia y los avances en los sistemas, centrados en la experiencia ganadora.

A lo largo del evento de 2022, los invitados disfrutaron de la oportunidad de interactuar con los principales lanzamientos disponibles a través del galardonado sistema de gestión de casinos SYNKROS® de Konami, incluida la tecnología sin efectivo Money Klip™, la aplicación móvil para empleados Konetic™ y Oracle Analytics.

G2E 2022 también marcó el debut de las primeras tragamonedas físicas Buzzr del mundo, basadas en el canal de televisión de programas de juegos antiguos que se transmite en 62 mercados de EE.UU.

Otras series originales de Konami que se estrenaron por primera vez en G2E 2022 incluyeron America’s Rich Life™, Great Guardians Link™, Lucky Drums™, China Shores Pagoda™, Prize Strike™ y Mystical Temple Grand™.

Tom Jingoli, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Konami Gaming, Inc., dijo: “Al comprender las diversas circunstancias de los operadores de casinos en este momento y la necesidad de ofrecer un gran valor comercial hoy, Konami dedicó este escaparate G2E a productos de rendimiento comprobado y prometedores nuevos avances.

“Entre la confiabilidad demostrada de la línea de gabinetes DIMENSION; la popularidad de la última serie progresiva de Konami; el éxito probado de SYNKROS; y el crecimiento de los productos de Konami en sectores en expansión, Konami está generando sólidos resultados en una amplia gama de mercados, que queremos hacer realidad para la mayor cantidad posible de nuestros clientes”.

Series premium comprobadas como All Aboard™ y Bull Blitz™ sirvieron como atracciones principales de G2E, junto con nuevos lanzamientos como Great Guardians Link, basado en el juego base original de Konami; las tragamonedas Buzzr, con guiños a “Family Feud” y “Card Sharks”; y America’s Rich Life, con la canción ganadora del premio Grammy de 1987 “Living in America” ​​del miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, James Brown.

El contenido central de mayor rendimiento de la industria, como Fortune Mint™ y Triple Sparkle™, estuvo entre los aspectos más destacados de DIMENSION 49™, clasificado como el Gabinete de indexación superior número uno de la industria – Portrait / Portrait Slant1 durante 10 meses, según Eilers & Krejcik Gaming, LLC y Fantini. Además, Konami estrenó New York Lottery Video Lottery Terminal (VLT) y juegos de Clase II en G2E por primera vez, junto con su última oferta de entretenimiento en máquinas de carreras de caballos históricas (HHR).

“A medida que la galardonada línea de gabinetes DIMENSION de Konami continúa apareciendo entre las máquinas de mayor rendimiento de la industria en las respectivas categorías de hardware, Konami continúa apoyando a los operadores con contenido de entretenimiento ganador”, dijo Jingoli. “Estamos aprovechando los lanzamientos probados de Konami Australia, incorporando contenido divertido con licencia y ampliando lo que es exitoso”.

Como el sistema elegido por los operadores en los mercados de juegos más competitivos del mundo, SYNKROS de Konami continúa impulsando nuevas comodidades, eficiencia, flexibilidad, análisis y resultados en la sala de juegos.

G2E 2022 marcó el debut en SYNKROS de Oracle Analytics, disponible como una herramienta web fácil de usar para informes ad hoc, visualización y análisis de datos, extrayendo una gran cantidad de datos almacenados en la base de datos SYNKROS.

El completo sistema antilavado de dinero / Título 31 SYNK31™ de Konami, la tecnología sin efectivo Money Klip y la aplicación móvil para empleados Konetic también se encuentran entre los últimos productos SYNKROS de alta demanda, presentados en el evento de este año para que los casinos de todo el mundo los experimenten de primera mano.