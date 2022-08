Konami instala sus primeras máquinas DIMENSION en 4 casinos de CIRSA en Perú

Los primeros juegos DIMENSION 27 de Konami llegan a los casinos CIRSA de Perú

Comunicado de prensa.- El proveedor global de juegos de casino, Konami Gaming, Inc., instaló las primeras máquinas de pantalla apilada DIMENSION 27TM, con el multijuego SeleXionTM en los casinos de la multinacional CIRSA en el Perú.

De esta manera los clientes y visitantes de los Casinos Majestic en Miraflores; Aviación y Crazy en San Borja, así como Casino Portal en Arequipa podrán disfrutar de la comodidad, innovación y versatilidad que los gabinetes de última generación DIMENSION de Konami pueden ofrecer.

Pacific Gaming, distribuidor exclusivo de Konami Gaming en el Perú, agradece a CIRSA Perú, el más importante grupo de casinos y salas de juego del país, por la confianza en la marca y esperamos seguir contribuyendo a su éxito.

La serie de tragamonedas All Aboard de Konami Gaming fue galardonada

Konami Gaming y su serie de tragamonedas All Aboard ganaron el primer lugar como Mejor tragamonedas progresiva y Mejor video tragamonedas en la Guía de juegos del sur de California Reader’s Choice 2022 Best Slots.

All Aboard fue nombrado por decisión popular en un concurso que se llevó a cabo del 1 al 31 de mayo de 2022 y recibió aportes de los jugadores de casino en una de las regiones de juego más competitivas del mundo.

Además de los honores de primer lugar de All Aboard por mejor tragamonedas progresiva y mejor tragamonedas de video, la versión de alta denominación del juego, llamada All Aboard Gold Express, ganó el segundo lugar por Mejor tragamonedas de dólar. All Aboard ha aparecido en la lista de Eilers & Krejcik Gaming, LLC y Fantini Research de los juegos para padres más taquilleros: Premium Leased y WAP1 durante 19 meses consecutivos.