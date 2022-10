El sistema de gestión de casino SYNKROS de Konami llega al casino Belle of Baton Rouge

El casino del río Mississippi eligió a SYNKROS, antes de embarcarse en un proyecto de expansión que tendrá un costo de US$35m.

Comunicado de prensa.- The Queen Casino & Entertainment, anteriormente CQ Holding Company, Inc., ha anunciado la expansión de SYNKROS® a una tercera propiedad en su cartera de sitios múltiples, instalando el sistema de administración de casino SYNKROS de Konami Gaming, Inc. en el el histórico Belle of Baton Rouge en Baton Rouge, Luisiana, que se une a las propiedades hermanas DraftKings en Casino Queen y Casino Queen Marquette en el lanzamiento del galardonado sistema.

Belle of Baton Rouge recibió recientemente la aprobación de la Junta de Control de Juegos de Luisiana para un proyecto de expansión de USD35m que trasladará la sala de juego a tierra e incluirá una casa de apuestas deportivas, un bar deportivo, una cafetería, un bar de ostras, acceso al muelle de la línea de cruceros y renovación del hotel.

Terry Downey, presidente y director ejecutivo de The Queen Casino & Entertainment, dijo: “Mientras buscamos maximizar el valor de entretenimiento y el potencial de logros de cada destino en nuestra cartera, SYNKROS tiene las herramientas avanzadas, las integraciones sólidas y la confiabilidad ultra alta para ayudar a convertir nuestros objetivos en realidad”.

“Anticipamos tener un gran éxito en la instalación de Belle of Baton Rouge, como lo hemos tenido tanto en DraftKings en Casino Queen como en Casino Queen Marquette”, agregó.

Con el lanzamiento de SYNKROS en Belle of Baton Rouge, los invitados tendrán la oportunidad de disfrutar de una variedad de emocionantes recompensas de lealtad, como sorteos aleatorios, oportunidades de torneos y bonificaciones progresivas en todo el piso, personalizadas según la preferencia de entretenimiento y el gasto. Incluso se pueden obtener recompensas por actividades de fidelización que no sean juegos.

Tom Jingoli, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Konami Gaming, Inc., dijo: “Desde las mejores comodidades para los jugadores hasta la tecnología de punta, The Queen Casino & Entertainment se está moviendo con un alto grado de velocidad y estrategia para traer la multiplicidad de la compañía. -sitio de la cartera a la mejor posición para el éxito a largo plazo.

“Konami se complace en expandir SYNKROS a la histórica Belle of Baton Rouge y apoyar tanto las necesidades inmediatas como el emocionante futuro del popular destino ribereño”.

Belle of Baton Rouge está ubicado en 103 France St. cerca del centro de la ciudad y de la Universidad Estatal de Luisiana. La propiedad histórica abrió sus puertas en 1994 como el primer casino de Luisiana. Con una superficie de 28,500 pies cuadrados, el casino fluvial cuenta con tres cubiertas de juegos, espacios para reuniones, dos estacionamientos y mucho más.