Juego musical de la semana de Play’n GO: celebra las leyendas con Def Leppard Hysteria

Cada semana de diciembre, Play’n GO celebrará un título musical electrizante diferente de su línea de slots con temáticas musicales.

Play'n GO está subiendo el volumen con su línea repleta de estrellas de icónicos juegos de tragamonedas con temas musicales. Cada semana de diciembre, el proveedor celebrará un título musical electrizante diferente, repleto de bandas legendarias y una sinfonía dinámica de características. "Ya sea que te guste Def Leppard Hysteria o girar los carretes con KISS Reels of Rock, te espera un viaje emocionante de proporciones épicas", dijo el equipo de Play'n GO acerca de esta iniciativa.

Histeria de Def Leppard – 6 de diciembre

Adéntrate en el reino sonoro de «Def Leppard con Hysteria»: donde la legendaria banda de rock se encuentra con los carretes. Formado a mediados de la década de 1970 en Sheffield, el grupo multiplatino son leyendas musicales. La banda es conocida por su papel influyente en el movimiento New Wave of British Heavy Metal y su mezcla de hard rock y glam metal. Con una rueda de talento en constante movimiento a lo largo de los años, la formación clásica de la banda incluye a Joe Elliott (voz), Rick Savage (bajo), Rick Allen (batería) y los guitarristas Phil Collen y Steve Clark.

Este slot es el pase entre bastidores de los jugadores a una experiencia electrizante, completa con pistas clásicas, características increíbles y grandes recompensas potenciales.

Características clave:

Hysteria Wilds: expande los comodines en los carretes, multiplicando las posibilidades de obtener grandes ganancias potenciales.

expande los comodines en los carretes, multiplicando las posibilidades de obtener grandes ganancias potenciales. Bonanza de giros gratis: consigue los símbolos Scatter y activa hasta 10 giros gratis, con comodines adicionales para aumentar el pago.

consigue los símbolos Scatter y activa hasta 10 giros gratis, con comodines adicionales para aumentar el pago. Multiplicador de histeria: amplifica tus ganancias a medida que los multiplicadores aumentan durante la ronda de giros gratis, como el volumen de un himno de rock.

Hysteria, la obra maestra del grupo, fue lanzada el 3 de agosto de 1987. El nombre del álbum inspiró el título de nuestro espacio musical antes mencionado, si aún no lo habías adivinado. El LP fue producido por Robert John «Mutt» Lange y tardó más de tres años en completarse debido a contratiempos creativos, incluido el accidente automovilístico del baterista Rick Allen, que resultó en la pérdida de su brazo izquierdo. A pesar de estos desafíos, Allen continuó tocando usando una batería electrónica especialmente diseñada.

Hysteria presenta un sonido pulido y apto para radio e incluye siete sencillos exitosos, como «Pour Some Sugar on Me», «Love Bites» y, por supuesto, «Animal». El disco fue un gigante comercial, alcanzó el número uno tanto en el Billboard 200 como en la lista de álbumes del Reino Unido, y ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Sigue siendo uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos y es celebrado por su meticulosa producción y sus pegadizos himnos.