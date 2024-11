Play’n GO lleva el brillo de Las Vegas a los dioses egipcios en su último lanzamiento: «Sobek’s Godly Spins»

El último lanzamiento de Play’n GO ofrece una configuración de reels de 5×3 con 30 líneas de pago y funciones diseñadas para mantener a los jugadores entretenidos y grandes recompensas.

Comunicado de prensa – Play’n GO invita a los jugadores a entrar en «Sobek’s Godly Spins», un tragamonedas de 5×3 ambientada en un lujoso casino lleno de deidades, donde dioses como Sobek, Ra y Anubis compiten por ser protagonistas.

Con una función única de tiradas gratuitas anidadas, esta aventura mitológica y de Las Vegas no se parece a ninguna otra. En «Sobek’s Godly Spins», los jugadores son transportados a un reino donde los antiguos dioses egipcios disfrutan de la emoción del casino, cada uno con su propio toque de glamour divino.

Sobek, el feroz Dios cocodrilo, preside la emocionante función «Eclipse Spins» que desencadena sus «Nested Free Spins» para obtener recompensas en capas. Ra, el dios del sol, y Anubis, el dios de la noche, añaden cada uno su aura distintiva, asegurando que las tiradas diurnas y nocturnas aporten una mezcla de calidez, misterio y emoción.

«Sobek’s Godly Spins» ofrece una configuración de»Sobek’s Godly Spins»y funciones diseñadas para mantener a los jugadores entretenidos y con grandes recompensas. El principal atractivo es la mecánica de tiradas gratuitas anidadas. Durante las tiradas gratuitas, al conseguir dos o más «Wild Scatters» se activan tiradas gratuitas anidadas adicionales, con hasta 16 tiradas disponibles, creando la posibilidad de obtener recompensas sucesivas. Cuando se activan las tiradas gratuitas anidadas, el multiplicador actual (que oscila entre x2 y x10) se bloquea durante el resto de la función, lo que garantiza que cada tirada tenga un enorme potencial con un multiplicador constante.

La influencia de cada dios se hace sentir: Ra ilumina los rodillos con prosperidad, Anubis añade un manto de misterio a las tiradas nocturnas y el poder de Sobek se desata por completo durante las tiradas Eclipse, con multiplicadores crecientes y oportunidades de reactivación.

Los fans de la mitología egipcia y de otros títulos de temática egipcia de Play’n GO como «Ankh of Anubis«, «Riches of Ra» y «Dawn of Egypt» encontrarán en «Sobek’s Godly Spins» un nuevo y emocionante capítulo. Con su toque inspirado en Las Vegas, este juego combina elementos mitológicos familiares con características únicas que aportan emoción fresca, atrayendo tanto a los nuevos jugadores como a los fans experimentados de Play’n GO.

Magnus Wallentin, embajador de juegos de Play’n GO, dijo: «‘Sobek’s Godly Spins’ es una incorporación única a nuestra serie de mitología: combina el encanto de los dioses egipcios con la emoción del casino. Nuestra mecánica ‘Nested Free Spins’ añade capas de emoción, haciendo que cada giro se sienta fresco y lleno de posibilidades de recompensa».

«Con sus inmersivos efectos visuales, personajes divinos y emocionantes ‘Nested Free Spins’, ‘Sobek’s Godly Spins’ promete una experiencia inolvidable en la que Dioses y jugadores por igual buscan recompensas celestiales», declaró la compañía.