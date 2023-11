Jdigital advierte que los operadores ilegales concentran la mayoría de infracciones en España

La Asociación Española de Juego Online se manifestó sobre las sanciones contra operadores online publicado por el Ministerio de Consumo español correspondiente al primer semestre del año.

España.- La Asociación Española de Juego Online (Jdigital) se manifestó sobre las sanciones contra operadores online publicado por el Ministerio de Consumo español correspondiente al primer semestre del año y dijo que los operadores ilegales concentran la mayor cantidad de multas.

Según un comunicado de Jdigital, “la mayoría de las sanciones expedidas a operadores de juego online, 15 de las 26, se han interpuesto a empresas que no tienen licencia para operar en España: es decir, son operadores ilegales”. La asociación dijo que las empresas “han sido sancionadas por infracciones que se consideran muy graves, y las multas ascienden a más de EUR63m; una cantidad que el regulador no percibirá por tratarse de empresas que no tributan en España”.

Jdigital transmitió que “el juego ilegal se instala fácilmente en España” a pesar de todas las medidas de control que existen y que garantizan que este es un mercado seguro tanto para los jugadores como para los operadores legales.

De acuerdo al informe del Ministerio de Consumo, ha sancionado a 30 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online en España por infracciones graves o muy graves, y el total de las multas ha supuesto EUR71,5m.

La asociación también manifestó que solo 11 de las 26 multas se han aplicado a operadores con licencia en España. “Sus infracciones son menos graves que las cometidas por los operadores ilegales y, tal como se detalla en las resoluciones, se deben en su mayoría a fallos técnicos momentáneos del sistema: comprobación de identidades, interrupción de los sistemas de las pasarelas de pago, etc. En todos los casos, los operadores regulados se han responsabilizado y han solucionado dichos problemas con celeridad”, dice el informe.

Informe del primer semestre

De las 30 resoluciones dictadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), 15 han sido por infracciones muy graves y en 14 de esos casos han supuesto la inhabilitación de los operadores por un periodo de dos años.

De acuerdo con las sanciones establecidas en la Ley de Regulación del Juego (LRJ) para este tipo de infracciones, la mayoría de los operadores han sido castigados con multas de EUR5m cada uno, lo que supone una cuantía total en este apartado de más de EUR70m.

Las infracciones muy graves suelen corresponderse con operadores extranjeros de juego online que operan sin licencia en España, y que son detectados por la Dirección General de Ordenación del Juego. Son los casos de las empresas Altacore, Versus Odds, Favorit United, Ryker, Techoptions Group o AK Global, algunas de las que fueron sancionadas durante el primer semestre.

