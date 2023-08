Inició el proceso de adjudicación de las acciones de Unnic Andorra

El otorgamiento de los poderes comenzará el 4 de septiembre.

Andorra.- Jocs SA, la sociedad que gestiona y explota el centro de ocio integral Unnic, que incluye el Gran Casino de Andorra, informó ayer de que, con el fin de empezar el proceso de suscripción de las acciones populares reservadas, ya comenzaron a enviarse vía correo electrónico las instrucciones a seguir para todos los interesados.

En ese mismo correo se notifica las acciones adjudicadas y se adjunta toda la documentación correspondiente y la solicitud de la transferencia bancaria. Jocs SA pide que los interesados ​​revisen bien toda la documentación y, una vez comprobada, firmen digitalmente los documentos necesarios, es decir, el certificado de la compra de acciones y el orden de transferencia bancaria a favor de la sociedad.

Una vez firmados, los interesados ​​recibirán un correo de confirmación con la copia de la documentación firmada. A continuación habrá que enviar la orden de transferencia ya firmada a la entidad bancaria que cada interesado elija para ejecutar el pago.

Una vez comprobada la transferencia, Jocs SA enviará un certificado de confirmación de compra pendiente de materialización de la ampliación de capital frente a notaría. Por el otorgamiento de poderes notariales, personal de la compañía contactará con cada nuevo accionista para concertar la fecha y hora para proceder a la firma a partir del 4 de septiembre.

En cuanto a los interesados ​​que se añadieron a la lista de espera, en caso de que se haya aceptado su petición, recibirán igualmente un correo electrónico instándoles a empezar los trámites. Jocs SA recuerda que aquellas personas que no reciban el correo o tengan cualquier duda, pueden contactar con las autoridades de la compañía a través del correo populars@jocs.ad.

Inicio auspicioso

Desde que el 4 de marzo abriera sus puertas, más de 100.000 personas han desfilado por el complejo de ocio de la capital del principado ubicado en los Pirineos.

El público sigue siendo muy mayoritariamente nacional: ya no es el 95 por ciento de las primeras semanas, pero no ha bajado todavía del 90 por ciento, cifra excepcional que el director general, Ivan Armengod espera empezar a revertir este mismo verano porque, admite: “El público no residente es la clave del negocio”.

Por géneros, se ha registrado una paridad casi total: los hombres constituyen el 48 por ciento de los visitantes y las mujeres el 52 por ciento restante. Los jóvenes alrededor de los 30 años prefieren los juegos de mesa, póker y ruleta especialmente, mientras que los jóvenes adultos, ponemos que a partir de los 40, se decantan por las máquinas tragamonedas.

Armengod explicó que las áreas de restauración y mesas han funcionado muy bien, mientras que las máquinas, “que tienen una maduración más lenta”, cuestan arrancar, así como el Show Dinner. La clave, insiste, es captar al turista, que es lo que se espera hacer este mismo verano, y sobre todo, a partir de la temporada de invierno, reforzando la oferta de espectáculos y añadiendo el domingo a una agenda hasta ahora confinada a jueves, viernes y sábados. El resto de días laborables queda para más adelante.

