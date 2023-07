Se agotaron las acciones populares de Unnic Andorra

En total, se pusieron a la venta 6.000 participaciones, cada una con un valor de EUR1.000.

Andorra.- A cuatro meses de su esperada apertura, el primer casino de Andorra, Unnic, anunció que se agotaron los paquetes de acciones populares que fueron puestos a la venta por Jocs, la empresa a cargo de la gestión y operación del Centro de Entretenimiento Unnic, que incluye el Gran Casino de Andorra.

Según informaron en los medios locales, ya hace semanas que las reservas habían cubierto la totalidad de las 6.000 acciones de clase B, a EUR1.000 el título. Sin embargo, esta semana Unnic dio la emisión por agotada. De todas formas, la empresa anunció que seguirá admitiendo reservas, las cuales entrarán en la lista de espera.

El director general, Ivan Armengod, dijo al respecto: “Los primeros días de la emisión ya recibimos reservas por el valor de casi todas las acciones, pero hemos seguido admitiendo y continuaremos haciéndolo hasta el 31 de julio, porque éste era nuestro compromiso y porque puede que por el camino hasta la formalización definitiva algún inversor que haya reservado un número importante pase a la clase A, o que finalmente no ejecute todas las reservas que había hecho”. Hasta ayer (4 de julio), al menos 2.000 pequeños inversores ya habían reservado al menos una acción popular.

A partir de ahora, se abre el período para formalizar la adquisición, que se alargará a más tardar hasta finales de septiembre: “En las próximas semanas pondremos a disposición de estos inversores la documentación y las cuentas bancarios y se irán adjudicando por riguroso orden de reserva y de transferencia”, explicó Armengod. Como se dijo desde el inicio de la operación, no habrá prorrateo.

Las 6.000 acciones de clase B de la emisión popular, por un valor total de EUR6m, suponen el 10 por ciento del capital social de Unnic y dan cumplimiento a uno de los requisitos del pliego de bases del concurso para la adjudicación del casino. Estos títulos estarán reservados exclusivamente a nacionales o residentes en Andorra y conllevan solo derechos económicos. Es decir, a percibir dividendos, un 6,82 por ciento.

Por otro lado están las acciones de clase A, una segunda emisión de 922.635 acciones, a EUR12,35 el título, para inversores dispuestos a desembolsar un mínimo de EUR150.000 y un valor total de EUR11.4m.

En este caso, el período de reserva permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre. Armengod no detalló cuántos inversores se han interesado en este tipo de acciones: “Es otro tipo de accionista, que tendrá también derechos políticos, que invierte cantidades importantes y que requiere por tanto una información específica”, declaró.

El ejecutivo agregó: “Estamos manteniendo reuniones informativas, y lo que sí podemos decir es que la mayoría de los interesados ​​son residentes, aunque también hay alguno foráneo”.

La sociedad remarca que ser accionista de Unnic supone gozar de ventajas exclusivas ya recibir un mínimo del 50 por ciento del resultado en dividendos. Unnic espera que el rendimiento medio sea del 6,82 por ciento a partir del cuarto año y que los accionistas empiecen a recibir beneficios en 2026 y hasta que finalice la concesión de la licencia, que todavía tiene 17 años de duración y puede ampliarse a 20 años más.

El casino contó con una inversión estimada de EUR25m. Es una instalación de 10 plantas y unos 9.000 metros cuadrados, de los cuales 3.500 se destinan al área de juegos y los otros a la oferta gastronómica y cultural con la que cuenta el centro.

El primer cuatrimestre de Unnic

Desde que el 4 de marzo abriera sus puertas, más de 100.000 personas han desfilado por el complejo de ocio de la capital.

El público sigue siendo muy mayoritariamente nacional: ya no es el 95 por ciento de las primeras semanas, pero no ha bajado todavía del 90 por ciento, cifra excepcional que Armengod espera empezar a revertir este mismo verano porque, admite: “El público no residente es la clave del negocio”.

Por géneros, se ha registrado una paridad casi total: los hombres constituyen el 48 por ciento de los visitantes y las mujeres el 52 por ciento restante. Los jóvenes alrededor de los 30 años prefieren los juegos de mesa, póker y ruleta especialmente, mientras que los jóvenes adultos, ponemos que a partir de los 40, se decantan por las máquinas tragamonedas.

Armengod explicó que las áreas de restauración y mesas han funcionado muy bien, mientras que las máquinas, “que tienen una maduración más lenta”, cuestan arrancar, así como el Show Dinner. La clave, insiste, es captar al turista, que es lo que se espera hacer este mismo verano, y sobre todo, a partir de la temporada de invierno, reforzando la oferta de espectáculos y añadiendo el domingo a una agenda hasta ahora confinada a jueves, viernes y sábados. El resto de días laborables queda para más adelante.