IAFAS amplió su presupuesto para comercializar el juego “Tómbola Ya Plus Online”

El nuevo juego no había sido considerado en el presupuesto 2024.

Se trata de una ampliación presupuestaria de AR$50m (USD54.000).

Argentina.- El presupuesto del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos (IAFAS) el ejercicio económico financiero 2024 fue ampliado por un monto de AR$50m (USD54.000) para poner en marcha la “Tómbola Ya Plus Online”.

La decisión fue comunicada a través del decreto 1652/24 publicado este jueves 18 de julio en el Boletín Oficial de Entre Ríos, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y los ministros Verónica Berisso y Julio R. Panceri.

Según explica la norma en sus considerandos, el incremento en el dinero presupuestado obedece a “la comercialización del nuevo juego de ‘Tómbola Ya Plus On Line’”, que no había sido considerado el presupuesto 2024.

La modificación presupuestaria, como es habitual en la administración pública, fue efectuada recurriendo a una “transferencia compensatoria de créditos”.

Ver también: IAFAS y la Asociación de Agentes Oficiales de Entre Ríos inauguraron la Agencia Modelo

En su sitio web, el ente regulador del juego entrerriano explica que Tómbola Ya “es un juego de resolución instantánea; que sortea de manera automática. El sistema emite junto con la apuesta un extracto de 10 (diez) números de 3 (tres) cifras, al azar”.

El juego tiene además de la modalidad tradicional de apuesta en la Red de Agencias Oficiales, la posibilidad de realizar apuestas de manera online a través de la plataforma www.iafasplay.bet.ar, previo registro del apostador generando usuario y clave.

Tómbola Ya, cuya implementación ha justificado la ampliación presupuestaria para el IAFAS, se puede jugar de lunes a sábados, en los horarios habilitados para las distintas modalidades de sorteos a través de la red de ventas de agencias oficiales y a través de la plataforma online previo registro del apostador.

Se puede apostar a 1 (un) número de 1 (una), 2 (dos), o 3 (tres) cifras; en la 1°, 2º, 3º, 4º, 5º o 10º ubicación en el extracto. En cuanto a los premios, prevé: