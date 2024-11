Fast Track distinguida como empresa certificada Great Place to Work en el sector tecnológico

La compañía obtuvo este reconocimiento por tercer año consecutivo.

Comunicado de prensa.- Fast Track anunció que ha sido certificada por Great Place to Work como uno de los mejores empleadores en el sector tecnológico por tercer año consecutivo.

Este prestigioso reconocimiento refleja los comentarios positivos de los empleados sobre su experiencia de trabajo en Fast Track, culminando en un impresionante Trust Index de 88 por ciento. Fast Track ha obtenido esta certificación durante tres años consecutivos para sus oficinas europeas, comenzando con su oficina en Malta en 2022, luego añadiendo Suecia en 2023 y ahora España en 2024.

La puntuación de Fast Track está por encima del promedio de las organizaciones certificadas por Great Place to Work en el sector de TI, Software y Soluciones, lo que demuestra su dedicación a construir un ambiente laboral de clase mundial en sus oficinas. Este logro refleja el compromiso del equipo de liderazgo con una cultura positiva y próspera mientras la empresa continúa su camino de alto crecimiento.

Jenny Arnell, Chief People Officer de Fast Track, dijo: «Estamos comprometidos a seguir siendo un empleador de clase mundial, y esta certificación reafirma nuestros esfuerzos para atraer y retener a los mejores talentos. Nuestro enfoque en escuchar los comentarios de los empleados y mantener un ambiente inclusivo y de apoyo permite que nuestro equipo prospere, lo que beneficia, en última instancia, a nuestros socios y a la empresa en su conjunto. El trabajo nunca termina, y estamos dedicados a usar los comentarios de nuestro equipo para seguir haciendo de Fast Track un lugar donde las personas puedan realmente imaginar una carrera verdaderamente gratificante».

Por su parte, Linda Löfman, Consultora Senior de Great Place to Work, comentó: «Ser un Great Place to Work por tercer año consecutivo refleja cuánto valora Fast Track a sus personas y su cultura. He tenido el placer de trabajar de cerca con su equipo de liderazgo, y su enfoque en la equidad, la transparencia y el desarrollo de líderes desde adentro realmente los distingue. El compromiso de Fast Track con su gente los convierte en un referente en la industria tecnológica».

Los empleados de Fast Track, con una tasa de participación del 100 por ciento en la encuesta, apreciaron el sentido de camaradería de la empresa, destacando la comunidad acogedora y un ambiente divertido y de apoyo. Los empleados también valoraron el trato justo en relación con la orientación sexual, raza, edad y género, con oportunidades, reconocimiento y remuneración equitativos. La gestión fue vista como imparcial, con decisiones y promociones basadas en el mérito.

Simon Lidzén, co-fundador y CEO de Fast Track, agregó: «Fast Track es una empresa centrada en las personas, y nuestros empleados son el motor de todo lo que hacemos. Me siento honrado por este reconocimiento, que destaca nuestro compromiso de atraer y retener a los mejores talentos. Uno de nuestros pilares estratégicos es desarrollar nuestros líderes desde adentro, y lo estamos logrando al empoderar a nuestro equipo y fomentar una cultura organizacional increíble».

Investigaciones de Great Place to Work indican que los buscadores de empleo tienen muchas más probabilidades de encontrar grandes gestores en lugares de trabajo certificados. Los profesionales en estos entornos también tienen más probabilidades de sentirse entusiasmados por ir a trabajar y percibir una compensación justa y oportunidades de ascenso, lo que mejora su satisfacción general y calidad de vida.