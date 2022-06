Faltan menos de dos semanas para el regreso de la expo PGS

La 19° edición de Perú Gaming Show reunirá a importantes marcas de la industria del juego, operadores e inversionistas de la región los días 15 y 16 de junio. Cuáles son los temas principales que abordará.

Comunicado de prensa.- Temas trascendentes que marcarán el paso para dar seguridad a las transacciones operativas serán abordadas en las conferencias de PGS este 15 y 16 de junio. El panel conformado por oradores de amplia experiencia y nivel profesional comprobado serán los encargados de transmitir sus conocimientos sobre temas de su especialidad. La audiencia estará conformada por los dueños y máximos representantes de las empresas de casinos, máquinas tragamonedas, apuestas deportivas y juegos en línea, y en general, por todos los agentes vinculados al sector.

Lo que se podría catalogar como temas de vanguardia son justamente aquellos que en muy corto tiempo coparán los procesos operativos de las actividades económicas, es así que el primer día de la conferencia un panel conformado por especialistas expondrá sobre “Sistema de detección de fraude” en el ámbito deportivo, específicamente en lo relacionado a las apuestas deportivas.

El panel sobre este tema estará conformado por: Sr. Juan Méndez, manager Integrity Partnerships Latam de Sportradar y Sr. Ángel Suarez, gerente de Integridad, ética y cumplimiento de la Federación Peruana de Fútbol – FPF, actuará como moderador el Sr. Fernando Garita, director de Desarrollo de Negocios de Betcris.

Otro tema no menos importante, será el que está relacionado con los mecanismos de pago bajo nuevos esquemas que progresivamente irán sustituyendo a los ya existentes, el Sr. Víctor Arias, vicepresidente de Operaciones Latam de Pragmatic Play, tocará esta materia de interés global con el título “Métodos de pago para Latinoamérica el reto para definir para definir las mejores opciones”.

En este mismo contexto, aparece un medio o instrumento que permitirá agilizar las transacciones de toda actividad económica y en particular del sector del juego, compitiendo con el medio universal de pago utilizado hasta ahora, el dinero en forma de billete o moneda físico, aparece la criptomoneda como una alternativa digital buscando que darles máxima seguridad a los usuarios en todas las transacciones financieras. Este tema de gran interés estará a cargo del Sr. Rafael Brunacci, gerente de Ventas Latam de CoinsPaid, el día 16, segunda fecha de conferencias.

El segundo día de conferencias, cuatro expertos en materia de regulación serán los encargados de explicar los alcances de los procesos regulatorios para un sector como el de juego de azar, que para algunos es controversial y se ponen en debate, pero sin conocer mucho sobre los fundamentos del negocio.

Los juegos presenciales en Perú es uno de los mejores regulados en la región y está en camino la regulación de los juegos en línea y apuestas deportivas, además, en el mundo, se han establecido rigurosos esquemas de regulación que permiten dar seguridad a los usuarios de los juegos de azar.

Sobre todo, esta temática, PGS tendrá el privilegio de contar en el panel de conferencias a cuatro ilustres invitados: el Ingeniero Manuel San Román, ex regulador de Perú con más de 15 años al frente de la Dirección General de Juegos; el Sr. Luis Gama, ex regulador de Uruguay; Sr. Javier Balbuena, ex regulador de Paraguay; y Karen Sierra, vicepresidente de Latam y Caribe de GLI. Karen Sierra actuará como moderadora del panel, su impecable trayectoria y años de experiencia tiene garantizada un conversatorio de primer nivel.