Estudiantes de la Universidad de Salamanca ganan el primer Hackathon sobre juego responsable

Mediante este concurso, la ONCE sigue concientizando en materia de juego responsable. Foto: ONCE.

El concurso fue organizado conjuntamente por la Cátedra Extraordinaria de Investigación sobre Juego Responsable y su Comunicación de la Complutense de Madrid y la ONCE.

España.- Con el objetivo de que estudiantes de comunicación diseñen una campaña describiendo la estrategia y el plan de acción sobre el concepto de Juego Responsable, se lanzó la primera Hackathon ‘Practica el Juego Responsable’, organizado por la Cátedra Extraordinaria de Investigación sobre Juego Responsable y su Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la ONCE

Dirigido a estudiantes de cualquier grado o máster de Facultades de Comunicación o Ciencias de la Información de toda España, la idea era también desarrollar una campaña que hiciera reflexionar a la ciudadanía en general y a los más jóvenes en particular (18 a 25 años) sobre las consecuencias de las patologías que podrían derivarse de actividades de juego desmedidas.

Fue así como en esta primera edición se presentaron un total de 14 propuestas, donde participaron más de 50 alumnos de distintas instituciones universitarias de toda España.

Los ganadores

El proyecto ‘El Juego Responsable’, presentado por Claudia Gómez, Carmen García, Cécile de Beistegui y Mattijs Bastijns, alumnos de Marketing y Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, resultó elegido como ganador.

Recibieron un cheque por valor de EUR 1.000 en metálico más otros EUR 4.000 destinados exclusivamente a acciones formativas relacionadas con la comunicación audiovisual, el periodismo y la publicidad.

El director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, señaló: “La ONCE no es un operador de juego, es una organización social, por eso entiende el juego como una actividad lúdica de entretenimiento que no puede nunca desembocar en conductas desordenadas. De ahí que las loterías de la ONCE lleven los apellidos de sociales, seguras y responsables, porque están destinadas a cumplir su misión social y a proteger siempre al comprador”.

Y agregó: “Para la ONCE es fundamental concienciar sobre el juego responsable, por eso felicito al equipo ganador de este hackathon por su magnífico proyecto”.

Cinco finalistas

Asimismo, en base a su originalidad, el jurado del Hackathon distinguió como finalistas a los trabajos: