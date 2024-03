España: fallo a favor de un salón de juegos cuya publicidad había sido vetada

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares respaldó al salón de juegos en Palma.

España.- El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) falló a favor de un salón de juegos de Palma que no había sido autorizado por el Govern, desde 2018, para llevar adelante la campaña publicitaria que tenía taglines como «me gusta jugar, me gusta apostar, me gusta disfrutar» o «a ganar, a ganar, a ganar».

En 2018, la empresa solicitó a la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria la autorización para difundir una campaña radial con mensajes como «me gusta jugar, me gusta apostar, me gusta disfrutar» y «diversión en estado puro con las máquinas más modernas». Sin embargo, la Dirección General de Comercio y Empresa rechazó la autorización considerando que esta publicidad «estaría incitando o estimulando la práctica del juego» y estaba afuera de la normativa.

En 2019 la empresa presentó nuevamente otra solicitud para lanzar su campaña con mensajes como «a ganar, a ganar, a ganar» y «prueba tu suerte», publicitando sus máquinas «más modernas» y sus apuestas deportivas con un aviso legal al final del anuncio. Otra vez, la Conselleria denegó igualmente la autorización por la misma razón que en la primera solicitud,

En tanto, la empresa de juegos presentó un recurso considerando que la decisión del Govern vulneraría su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el Tribunal no acogió ese argumento, sosteniendo que ese derecho «ha de ceder ante la necesidad de proteger los derechos ajenos».

La agenda del ministro de Consumo

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, manifestó que es “urgente” que su cartera trabaje para “mitigar los posibles efectos perjudiciales” de los juegos de azar. En ese sentido, adelantó que desde su gabinete tiene previsto desarrollar la “Ley de Regulación del Juego” adaptándola al actual entorno digital e introduciendo un sistema de límites de depósito conjuntos por jugador, como, subrayó, “ya tiene instaurado el modelo alemán”.

Estos anuncios fueron realizados por el ministro que reemplazó en noviembre a Alberto Garzón en su primera comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados. Su cartera tiene a su cargo la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el regulador del sector del juego online en el país ibérico.

En su intervención, Bustinduy afirmó que es “vital regular el acceso al juego” que, a su juicio, “puede suponer grandes riesgos, sobre todo en edades tempranas”.