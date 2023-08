Avanza en Comisión el proyecto que regula las apuestas en línea en Chile

El proyecto, en primer trámite constitucional, busca regular el funcionamiento de las plataformas de apuestas online y suma modificaciones.

Chile.- A pesar de las demoras en su tratamiento, finalmente hay novedades acerca del proyecto que busca legalizar el juego online en el país andino. En junio, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre esta materia, y ahora se sigue avanzando con la discusión en particular.

El Proyecto de Ley N°035/2022 fue introducido a principios de marzo de 2022, pero sufrió varias demoras. Recientemente Hacienda propuso ante el Congreso una nueva estructura de impuestos para el juego online para aumentar la recaudación y en las sucesivas reuniones de la Comisión se evalúan diversas modificaciones y mejoras a la iniciativa legislativa.

Según la información publicada por el medio local La Discusión, la Comisión de Economía de la Cámara Baja aprobó, en la votación del proyecto que regula a las plataformas de apuestas en línea, entre otros puntos, una indicación que prohíbe la participación de quienes puedan tener injerencia directa en los resultados, como deportistas y presidentes de federaciones.

En detalle, el artículo propone la prohibición de efectuar apuestas a quienes tengan una injerencia directa en el resultado en cuestión, para evitar así posibles trampas en, por ejemplo, el campo físico de juego.

Por tanto deportistas, presidentes de las federaciones, directivos, entrenadores o cualquier trabajador que desempeñe una actividad conexa directamente vinculada con la práctica del deporte, no podrían jugar más en casinos online.

El diputado liberal Alejandro Bernales valoró la aprobación de ese punto; y la diputada de RN, Sofía Cid, destacó el trabajo desarrollado en la Comisión, pero recalcó que el trámite ha sido más lento de lo que debería.

Otros puntos de debate

En la instancia ya se han aprobado otras indicaciones relevantes. El primero de ellos, una de las propuestas elevadas por el Poder Ejecutivo, se refiere a las condiciones para los usuarios, estableciendo que cada persona solo podrá tener una cuenta en cada plataforma de apuestas en línea.

Asimismo, se definió el rol de las entidades certificadoras, órganos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juegos para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Estas entidades también revisarán los reglamentos y estándares técnicos exigidos para el funcionamiento de las plataformas de apuestas en línea, así como los sistemas e implementos de juego con el objetivo de prevenir el desarrollo de patologías relacionadas con esta actividad.

Además, se estableció la conformación de un listado de personas que no pueden mantener una cuenta de apuestas. En esa línea, se aprobó una indicación de la diputada Flor Weisse, que establece que aquellos que sean deudores de pensión alimenticia no podrán abrir una cuenta de apuestas.

Asimismo, se aprobó una indicación del diputado Alejandro Bernales sobre la obligación de las sociedades de informar sus beneficiarios finales.

Puntos álgidos

No todo es color de rosas en la comisión, el tema impositivo no se logró destrabar aún. El Poder Ejecutivo propuso la aplicación del impuesto específico de 20 por ciento, independiente al IVA. Este régimen impositivo sería el mismo que enfrentan los casinos físicos en el país, por lo que se equipararía el gravámen tanto para los casinos físicos como para las casas de apuestas online. Este punto generó discordia entre los representantes de este último sector, quienes advirtieron que las realidades de ambos no son iguales.

“No se puede cobrar la misma tasa impositiva que a los casinos físicos, porque ellos tienen un monopolio. Mientras que las empresas online tenemos que competir, no solo con las que existan en el mercado chileno, sino que también tendríamos que hacerlo internacionalmente, con compañías que pudieran tener una tasa impositiva más baja”, explicó el fundador y CEO de EstelarBet, Sebastián Salazar.

Para la presidenta de la Asociación de Casinos de Juego, Cecilia Valdés, el nuevo marco regulatorio es ecuánime. “Lo que se está imponiendo en este proyecto de ley es un reflejo de lo que están pagando los casinos físicos”, explicó la dirigente.

El apartado de la carga impositiva que deberán soportar las casas de apuestas online es, por el momento, uno de los principales punto de desencuentro entre todas las posturas que buscan el proyecto legislativo final.