Play’n GO anuncia una nueva asociación con el operador africano Betika

Los juegos de Play’n GO estarán disponibles para los jugadores de Betika en Kenia, Ghana, Tanzania, la República Democrática del Congo, Zambia y Uganda.

Comunicado de prensa.- Play’n GO ha anunciado una nueva asociación con el operador keniano Betika que permite a la empresa seguir expandiéndose por el mercado africano. Como parte de esta asociación, Play’n GO integrará su amplia cartera de juegos de casino premium como «Book of Dead», «Rise of Olympus» y «Gemix» en la plataforma de Betika.

«Este movimiento pone de relieve el compromiso de Play’n GO de llevar el entretenimiento de primera clase a nuevos mercados, en lo que supone una primicia para este proveedor de fama mundial, y subraya la dedicación de Betika a ofrecer opciones de juego diversas y de alta calidad», afirmó la empresa.

Play’n GO está presente en más de 30 jurisdicciones de todo el mundo y cuenta con una cartera de más de 350 títulos de juegos activos de talla mundial.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, declaró: «Estamos muy contentos de anunciar esta asociación con Betika, que nos da entrada en varios mercados nuevos para Play’n GO».

«Betika es uno de los operadores líderes en todo el continente africano, y unir fuerzas con un operador de su experiencia y seriedad es una oportunidad maravillosa para nuestro negocio. Betika comparte nuestro objetivo de una industria regulada y sostenible, y este anuncio marca el comienzo de lo que creemos que será una asociación de gran éxito».

Betika es conocida por su compromiso de ofrecer una experiencia de usuario excepcional y una amplia gama de opciones de apuestas. Con la incorporación de los renombrados juegos de Play’n GO, pretende mejorar aún más su oferta y atraer a una diversa gama de jugadores.

Peter Stagles, director de haming de Betika, añadió: «La asociación con Play’n GO es un importante paso adelante para Betika».

«La impresionante gama de juegos de Play’n GO es el complemento perfecto para nuestra plataforma, y estamos seguros de que esta colaboración establecerá nuevos estándares en la industria del juego africana. Estamos deseando trabajar juntos para ofrecer un entretenimiento excepcional a nuestros jugadores».

«Se espera que esta colaboración aporte mayores oportunidades de juego y emoción a los jugadores de toda África, marcando un nuevo capítulo en la rápida evolución del sector del juego en el continente».