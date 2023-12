Enjoy acusa a Dreams de llevar adelante prácticas abusivas

El informe que presentó Enjoy ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hace referencia a la licitación de las plazas de casinos de Pucón y Puerto Varas. Dreams desestimó las acusaciones.

Chile.- Luego de desestimar su fusión, las dos empresas operadoras de casinos más grandes de Chile se enfrentan en tribunales por una vieja disputa. Enjoy presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un informe en derecho elaborado por el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, en el marco de la demanda por eventuales prácticas de competencia desleal en contra de Dreams.

Según informa el medio local La Tercera, el informe legal fue redactado por el profesor en derecho administrativo en 2020, sin embargo, recién se adjuntó al expediente público del caso el pasado 9 de noviembre de 2023.

Allí, aseguran que esta presentación sería una pieza clave en el entramado de la defensa de Enjoy en el que cuestiona las acciones judiciales que emprendió Dreams en el otorgamiento del permiso de operación de los casinos de Pucón y Puerto Varas.

En su informe, Carmona concluyó que Enjoy enfrentó un conjunto de acciones que carecían de fundamento y que se enmarcan dentro de la competencia desleal, y que buscaron entorpecer la operación de un agente de mercado.

El título del informe es “El abuso de acciones judiciales por carecer de fundamento racional en el otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego”.

En el estudio al que tuvo acceso La Tercera se sostiene que “todos los recursos con sentencia definitiva fueron rechazados en todos los aspectos cuestionados. Incluso, las dos inaplicabilidades ante el Tribunal Constitucional fueron consideradas inadmisibles. Nueve acciones y no se ganó ni un sólo aspecto de todos los cuestionados”.

Ver también: Enjoy incrementó sus pérdidas en el tercer trimestre del año

Según el texto, las acciones fueron “desproporcionadas, porque se cuestionaron prácticamente todos los aspectos del procedimiento de asignación de los permisos de operación: la resolución de apertura, la evaluación de las ofertas, el permiso, la modificación del proyecto”.

Luego de la presentación del informe de Carmona, el pasado 22 de noviembre, el TDLC suspendió la vista de la causa y fijó una nueva fecha para los alegatos: el 21 de febrero de 2024, a las 9:30 horas en dependencias del tribunal.

El estudio explica que una de las últimas acciones que emprendió la sociedad Casinos de Juegos Pucón, vinculada a Dreams, en contra de Enjoy, fue la presentación de un reclamo de ilegalidad en contra de la resolución de la Superintendencia de Casinos del 26 de diciembre de 2019, la cual aprobó la modificación del proyecto del casino de Pucón, respecto de su infraestructura y servicios anexos.

El reclamo apuntó a que se trata de un proyecto nuevo, porque se cambia sustantivamente la iniciativa original. También, que el cambio no se ajusta a las bases. Además, señaló que no hay suficientes antecedentes para justificar el cambio. Asimismo, sostuvo que el proyecto infringe la normativa urbanística en relación a la carga ocupacional del inmueble. Finalmente, impugnó que el proyecto no cumple las condiciones para ser un hotel de cuatro estrellas.

El informe de Carmona concluye: “Como se observa, nuevamente se intenta un recurso fuera de norma, obviando regulaciones, forzando la procedencia del recurso, sin la existencia de una motivación consistente y suficiente. Nuevamente, se utilizan argumentos ya desechados en las numerosas impugnaciones previas que ha tenido este procedimiento de otorgamiento de permisos de casino. En suma, estamos nuevamente en presencia de una acción judicial abusiva”.

La otra cara de la moneda es la defensa de Dreams. A través de un escrito de 18 páginas, la empresa cuestionó el informe de Carmona y desestimó las acusaciones. La defensa, encabezada por el estudio de abogados Pellegrini & Rencoret, sostiene que “no se cumplen con todos los elementos o requisitos que el propio Sr. Carmona estima necesarios para la configuración de la conducta imputada (ejercicio de acciones abusivas)”.

Según el mismo documento que también compartió el diario chileno, se trata solo de una acción por cada uno de los dos casinos, por mucho que intenten abultarse los números. Además, “cada acción fue debidamente justificada, y en ningún caso existió una manifiesta falta de fundamento para interponerla. Adicionalmente, la acción no tenía la entidad de dañar a competidores ni alcanzar una posición de dominio, y menos de paralizar o entorpecer un proyecto (así lo dice la ley)”, acotó.

“El informe se refiere y analiza múltiples acciones que no son de Dreams, incluso una es de una filial de Enjoy, para abultar las supuestas faltas cometidas por nuestra representada. Sin embargo, en los hechos, las filiales de Dreams no han hecho más que ejercer su legítimo derecho de acción”, añadió.

Dreams explicó que “cada una de las acciones tienen ‘su causa justa’”, lo que finalmente se demuestra en los hechos sucedidos después de la fecha del informe, que se desencadenaron de la manera prevista por ella.