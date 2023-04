Endorphina ha sido preseleccionada para los “Casino Beats Awards”

Endorphina ha sido preseleccionada para los prestigiosos premios Casino Beats Game Developer Awards por su emocionante slot Vampires II.

Comunicado de prensa.- Endorphina ha sido preseleccionada para los prestigiosos premios Casino Beats Game Developer Awards por su juego de tragamonedas Vampires II en las categorías “Slot of The Year” y “Game Design and Art Direction”.

El enfoque innovador de la compañía en el desarrollo de juegos, junto con su compromiso de proporcionar a los jugadores experiencias de juego únicas y atractivas, le ha valido un lugar entre los principales contendientes para este codiciado premio.

Los premios Casino Beats Game Developer Awards reconocen la excelencia en el diseño de juegos, la creatividad y la innovación en la industria de los casinos en línea, lo que hace que esta nominación sea un logro significativo para Endorphina. El ganador de este premio será anunciado en la próxima Cumbre de Casino Beats en Malta en septiembre de 2023.

La compañía ha anunciado recientemente que se ha asociado con Octavian Lab, una conocida casa de software y proveedor de servicios para el sector de apuestas y juegos en línea en el mercado internacional.

Esta emocionante nueva asociación ha permitido que la suite completa de juegos de Endorphina, incluyendo algunos de sus títulos más populares, estén disponibles en dos importantes operadores italianos: idealbet.it y magicalvegas.it.

Esta colaboración permitirá a Octavian Lab diversificar su contenido de juegos y mejorar la experiencia de los jugadores, mientras que Endorphina amplía su alcance y aumenta su presencia en el mercado italiano.