Empleados de casinos bonaerenses exhiben su preocupación por la situación económica y la falta de respuesta de las autoridades

El presidente de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, Marcos Labrador, envió un petitorio con exigencias a los diversos organismos estatales.

Argentina.- La delicada situación económica que atraviesa Argentina, sumada a la incertidumbre que reina en el país ante la inminencia de las elecciones presidenciales de octubre llevó a que desde la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) exigieran respuestas a las demandas que, sostienen, vienen realizando desde hace años a las autoridades bonaerenses por la difìcil situación que atraviesan los trabajadores de la industria en la provincia.

En un comunicado emitido por el presidente del ente, Marcos Labrador, se exhorta a las autoridades competentes a que den respuesta lo más pronto posible a la serie de demandas que los trabajadores realizan. “Hemos reiterado a las autoridades del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires (IPLYC), así como a distintos organismos estatales, la preocupación de nuestra organización ante el estado actual de situación de nuestro sector en relación a los problemas estructurales y coyunturales de nuestros compañeros y compañeras, como también de nuestros casinos”, explicó Labrador sobre el origen de este petitorio.

En concreto, desde el gremio elevaron una serie de reclamos entre los que destacan:

Aumento de ingresos para compensar la devaluación y el aumento de precios.

Licitación de los siete casinos con contratos vencidos.

Apertura del Casino de Mar de Ajo.

Pase a Planta Permanente de los Tomos 20, 21 y 23.

Apertura de un nuevo proceso de Pase a Planta Permanente.

Efectivo pago de los gastos de comida acordados en la paritaria del mes de marzo que aún no fueron liquidados.

Además de realizar estos pedidos, Labrador criticó la realidad del sector apuntando directamente contra las autoridades estatales que, a su entender, no realizan una buena gestión y no atienden los reclamos a tiempo. “El modelo de gestión del organismo que debe dar respuestas a las y los trabajadores es lento e inconducente. Queda en evidencia que existen funcionarios que no tienen voluntad política de asumir sus responsabilidades. Bajo el paraguas de la burocracia, los funcionarios del IPLyC disfrazan su desinterés y su desapego no sólo a las y los trabajadores, sino también a los intereses del Estado Provincial provocando situaciones de conflicto innecesarias”, enfatizó el representante gremial.

Además, Labrador agregó: “Hasta el hartazgo, hemos alertado la necesidad de resolver los enormes problemas estructurales que recibimos de la gestión anterior, como también los generados durante la actual conducción del IPLyC. La negativa sistemática por parte de quienes tienen la responsabilidad de dar respuestas tensa las negociaciones al límite“.

Por último, el dirigente rechazó las críticas que se esbozaron en contra del gremio por prácticas violentas para conseguir respuestas a sus reclamos y redobló la apuesta: “En un contexto inflacionario y devaluatorio, violencia es provocar con la falta de respuestas y que seamos las y los trabajadores los que paguemos con nuestro salario el costo de la inacción y de la falta de cumplimiento de las normas y los acuerdos paritarios”, expresó.

El reclamo de AECN surge sólo días después de que otro gremio del sector, ALEARA, reclamara la reapertura de las negociaciones paritarias y solicitara un aumento salarial para compensar la aceleración inflacionaria.

En las redes sociales, el secretario Gremial de ALEARA, Ariel Fassione, indicó que “la gran incertidumbre económica y una brutal escalada de precios nos debe comprometer a todos los operadores del país a revisar los acuerdos alcanzados oportunamente”.

Según explicó el titular del gremio, la realidad argentina se modificó más de lo que estaba previsto cuando se alcanzó el acuerdo. “Han cambiado mucho las condiciones con las que dimos comienzo a las paritarias 2023”, destacó.

Ver también: Trabajadores de casinos en Buenos Aires acordaron nueva suba salarial