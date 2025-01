El presidente de CAS San Juan aseguró que el 50% de lo recaudado es dirigido a programas de bienestar social

Juan Pablo Medina enfatizó que ese aporte por parte de los juegos de la provincia está garantizado por ley.

Argentina.- El presidente de la Caja de Acción Social de San Juan, Juan Pablo Medina, dio detalles acerca de las acciones que se están implementando para detectar y denunciar sitios de juego clandestinos, destacando el impacto social del organismo al explicar que, por ley, el 50 por ciento de lo recaudado en la Caja tiene un retorno a la sociedad, destinado exclusivamente a programas de bienestar social.

En ese sentido, en una entrevista con Buen Día, Día, Medina dijo: «El juego legal tiene un retorno a la sociedad. Además de los aportes obligatorios, realizamos acciones solidarias a través de programas internos, como las cruzadas solidarias, que benefician a instituciones con vocación de servicio».

Al señalar los peligros del juego ilegal, el funcionario detalló: «No es conveniente para la gente jugar en sitios ilegales porque no está garantizado el componente aleatorio, pueden estar manipulados para maximizar las ganancias. Además, permiten que jueguen menores y no pagan impuestos, por lo que no hay retorno a la sociedad».

Asimismo, aseguró que están trabajando muy fuerte a partir de la sanción de la ley para regular el juego online en la provincia y declaró al medio sanjuanino: “Vamos a empezar a brindar herramientas, como líneas anónimas para denuncias, aplicaciones, páginas web y WhatsApp».

Medina también destacó que la Caja de Acción Social asegura transparencia y contribuye directamente al bienestar comunitario y enfatizó que es fundamental que el juego se mantenga controlado y responsable. «No hay que demonizar el juego, es parte de la naturaleza humana. Lo importante es que sea seguro, regulado y responsable. La Caja trabaja fuertemente en ese aspecto», concluyó.

Nueva ley

A fines de 2024 la provincia de San Juan se sumó a las demás jurisdicciones argentinas que ya cuentan con una ley para regular el juego online en el territorio. El 12 de diciembre, la Cámara de Diputados sanjuanina aprobó este proyecto de ley para “garantizar el orden público, erradicar el juego ilegal, procurando el juego responsable, luchar contra el fraude y prevenir las conductas adictivas sin sustancias relacionadas con el juego patológico, proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años”.

En el texto se establece todo un nuevo esquema normativo. Entre los puntos destacados figuran los requisitos para que empresas accedan a licencias que les permitan explotar estas apuestas de modo controlado por la Caja de Acción Social Provincial (CAS).

De acuerdo con la información publicada por el medio Tiempo de San Juan, el diputado Juan Córdoba, uno de los impulsores del proyecto del Ejecutivo, explicó que en primer lugar, el proyecto establece un marco regulatorio robusto, en el que se definen claramente cuáles actividades están permitidas, incluyendo aquellas que vulneran derechos fundamentales o que son propensas al fraude y la ilegalidad. “Con esta regulación, pretendemos cerrar la puerta al mercado negro de juego y asegurar que cada operador actúe bajo estrictos controles», declaró.