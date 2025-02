Hard Rock en Cataluña: acusan al gobierno catalán de ocultar información relativa al proyecto

El oficialismo no informó la indemnización que se debería pagar en caso de no avanzar con el plan.

España.- Crece la incertidumbre en torno al futuro del megaproyecto de Hard Rock en Tarragona, luego de que el Parlamento catalán haya aprobado revertir los beneficios fiscales a casinos. Ahora, se conoció que el gobierno de Cataluña le habría ocultado al Parlamento un informe que revela el costo ante una posible cancelación del proyecto.

Según reportó el medio local El País, el oficialismo catalán presentó a los grupos parlamentarios de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y del Partido Popular (PP) un informe jurídico elaborado por el equipo del ex presidente autonómico, Pere Aragonès, pero no incluyó la estimación de la indemnización por no avanzar con el Plan Director Urbanístico (PDU).

En caso de concretarse, el pago de esta carga podría ser de entre EUR37.5m y EUR50m, en caso de que las autoridades aprueben el PDU y luego revoquen la autorización para desarrollar el proyecto. De esa forma, “sería viable la reclamación por daños emergentes”.

Más allá de la posible indemnización, el informe revela que no habría lugar para reclamar por lucro cesante, por no existir “ninguna expectativa cuantificable” en esta etapa del proceso.

La consejera portavoz Sílvia Paneque negó cualquier ocultamiento por parte del gobierno, pero desde la CUP acusaron al gobierno de mentir por asegurar que “se podía parar el proyecto sin consecuencias económicas” y tanto desde la CUP como el PP afirman haber recibido solo 37 páginas de un documento que, en verdad, cuenta con un total de 97.

Sin embargo, Paneque apuntó que la actual administración, encabezada por el presidente autonómico Salvador Illa, ha “pasado toda la información que requerían”. Por eso, consideró que no corresponde el reclamo por informes encargados a otro gobierno, ya extinto.

Cabe recordar que el miércoles 29 de enero, el Parlamento catalán aprobó la proposición de ley para modificar la fiscalidad de los centros recreativos turísticos, con el apoyo de PSC, ERC, los Comuns y la CUP, la abstención de Aliança Catalana (AC), y el rechazo de Junts, PP y Vox.

La proposición, que afectará al mencionado proyecto Hard Rock, mantiene los impuestos actuales al juego, que para los casinos con más volumen de negocio es del 55 por ciento, y elimina la rebaja hasta el 10 por ciento que se aprobó en 2014, que entraría en vigor cuando se iniciaran las actividades del juego y apuestas en el megacomplejo operado por Hard Rock.

El proyecto Hard Rock estima inversiones por valor de EUR2.000m y prevé la construcción de un complejo con 1.000 habitaciones de hotel, un casino, un centro comercial, una piscina de 6.000 metros cuadrados, un espacio para conciertos, entre otras comodidades.

Ya pasó más de una década desde que la Generalitat de Cataluña presentó con bombos y platillos la construcción del Barcelona World, un megacomplejo de entretenimiento y juegos que se ubicaría en las jurisdicciones de Salou y Vila-Seca, en la provincia de Tarragona. La idea de la construcción del megacomplejo nació en 2012. Precisamente los alcaldes de ambas localidades fueron los últimos en referirse al desarrollo del complejo que desde hace 12 años ha avanzado poco y nada y ha dividido a la política por sus posiciones a favor y en contra del proyecto.

La posición del gobierno

La consejera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, defendió el megaproyecto señalando que tiene “muchos elementos positivos” en ámbitos como el turismo de reuniones, negocios y congresos y enfatizando que “no es solo un casino”.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Romero declaró que la decisión de si el Hard Rock continúa o no adelante después del cambio fiscal está en manos de los inversores del proyecto. “Veremos qué deciden con el aumento de la fiscalidad, nosotros tendremos que trabajar con ellos en función de la decisión que tomen”, aseguró y agregó que desde el gobierno defienden este proyecto porque creen que hay elementos positivos, como el turismo de reuniones o de negocios.

Por su parte, el gobierno de Salou manifestó su apoyo al proyecto de Hard Rock para establecer un megacomplejo con casino en las jurisdicciones de Salou y Vila-Seca, en la provincia de Tarragona. El Pleno del Ayuntamiento de Salou votó a favor de una moción que expresa su apoyo a la aprobación definitiva del Plan Director Urbanístico (PDU) y al desarrollo del megaproyecto de Hard Rock. La propuesta, presentada por los grupos municipales Sumem per Salou-PSC, PP y Ara Pacte Local, contó con el voto favorable de estos grupos, mientras que ERC, VOX y USAP se abstuvieron.

La moción insta al gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidido por Salvador Illa, a acelerar los trámites necesarios para la aprobación definitiva de la modificación del PDU de reorganización del ámbito del Consorcio del CRT de Vila-seca y Salou. Según las autoridades de Salou, este paso “es clave para garantizar el desarrollo del complejo y la implementación del proyecto Hard Rock, asegurando su sostenibilidad económica, social y medioambiental”.