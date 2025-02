Víctor Arias: «Estamos decididos a ir por más, reafirmando algo de lo que estamos convencidos: Pragmatic Play es originalidad y tendencia»

Víctor Arias, VP LatAm de Arrise powering Pragmatic Play, le adelantó en exclusiva a Focus Gaming News cuáles son los planes de la empresa en Latinoamérica para este año y explicó por qué es tan importante generar experiencias para generar relaciones a largo plazo.

Entrevista exclusiva.- El mercado latinoamericano ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, especialmente desde el ingreso de Brasil al sector.

Pragmatic Play ha sido una de las empresas que ha puesto un gran énfasis en la región y planea seguir expandiéndose allí con propuestas que escapan de lo común.

Para conocer más acerca de los planes de la empresa en Latinoamérica, las ferias en las que participarán este año y descubrir por qué es tan importante generar experiencias en el público, Focus Gaming News habló con Víctor Arias, VP LatAm de Arrise powering Pragmatic Play.

Pragmatic Play es una de las compañías con mayor presencia en los eventos de Latinoamérica. ¿Qué tipo de participación podemos esperar este año? ¿Tendrán alguna novedad para presentarnos?

Así es, somos una de las marcas más participativas en la región. Además del compromiso con el sector y del interés en nuevas alianzas, hay algo que es más importante aún: la cercanía, esa proximidad que permite transmitir el verdadero universo de posibilidades de Pragmatic Play. Porque es una compañía que lo ofrece todo: cinco verticales de producto, soluciones de plataforma, opciones a medida y herramientas promocionales. Y no hay nada como una charla distendida para explotar ideas y generar vínculos de confianza, dándole al socio la atención que merece. Esa es nuestra prioridad.

Así que, este año redoblaremos la apuesta. Nos hemos preparado con lo mejor, para brindar momentos exclusivos y seguir haciendo de Pragmatic Play una marca diferente. Por supuesto que no voy a revelar detalles, pero, un adelanto especialmente importante es que, por primera vez en Latinoamérica, tendrán la oportunidad de interactuar de forma directa con representantes de la vertical de apuestas deportivas.

Se trata del producto incorporado más recientemente y que nos convirtió en el proveedor más completo. Los operadores encuentran todo lo que necesitan para funcionar en Pragmatic Play, y eso es lo que estarán viendo en cada evento. Esta marca no es solo una desarrolladora de slots, con una producción que alcanza los nueve títulos al mes, sino una que tiene un nivel insuperable en cada parte de su oferta. Nos enfocaremos en eso, en mostrar todo su potencial. No tengo dudas de que se viene un gran año.

Cada año, lanzan un nuevo concepto, que se ve reflejado a nivel comunicacional y de stands, ofreciendo una propuesta integral para el público. ¿Qué tienen preparado para el ciclo 2025?

Tengo grandes expectativas y estoy muy ansioso por comenzar a mostrar lo que se ha venido gestando para nuestro continente. Como saben, para Pragmatic Play, los eventos no son fechas aisladas en un calendario. Todo el equipo por detrás trabaja para darle sentido, coherencia y un estilo creativo a cada ciclo, logrando que la agenda sea fantástica.

Prepárense para seguir sorprendiéndose con innovación, tecnología, máxima calidad y una narrativa que es una combinación épica entre lo clásico de la mitología griega y lo innovador de una estética futurista, que transporta a nuevos entornos.

Pragmatic Play Experience se eleva para ofrecer ahora una nueva etapa bajo el concepto «Experiences beyond Olympus», donde el guía no podía ser otro que Zeus de «Gates of Olympus», tras haberse coronado como el mejor slot en rendimiento durante el 2024.

Estamos decididos a ir por más, reafirmando algo de lo que estamos convencidos: Pragmatic Play es originalidad y tendencia. Año a año, venimos generando propuestas diferenciadas, que han resonado mucho en Latinoamérica y, para el 2025, no podíamos apuntar a menos. Tal como ocurre a nivel de producto, renovar, transformar y elevar experiencias sigue siendo nuestro norte.

Por segundo año consecutivo, vemos un énfasis en generar experiencias. ¿A qué se debe este especial interés a la hora de compartir con sus socios y seguidores?

Se debe a varios factores, pero diría que responde a una de las principales virtudes de Pragmatic Play: escuchar, interpretar lo que ocurre en el mundo y actuar en consecuencia. El feedback de quienes han sido parte de este recorrido sensorial y las tendencias del mercado son las principales fuentes de inspiración.

Es fundamental entender lo que motiva a las personas: ¿qué buscan en un producto o servicio? ¿Realmente quieren un objeto, un bien, un plato, una bebida, una reunión, datos técnicos o quieren los momentos que se generan a través de esas cosas? Las vivencias en torno a ellas, los recuerdos; en definitiva, las experiencias. Estos aspectos genéricos podemos trasladarlos a nuestro segmento, y específicamente a la esfera de los eventos, y direccionar una cantidad de acciones de valor. Y eso es lo que venimos haciendo.

Se trata de eso, de brindar algo que perdure, que deje una huella y genere anécdotas para contar. Queremos trascender; ofrecer mucho más que una conversación de negocios. Que la actividad de Pragmatic Play en Latinoamérica tenga ese sello único de un equipo con ganas de generar relaciones a largo plazo, algo tan valioso en nuestra región. Que el vínculo comercial sea apenas el comienzo de una trayectoria de éxito y amistad, en un entorno distinto, confortable y atractivo.

¿Creen que la oportunidad de vivir experiencias se ha convertido en el valor diferencial de una propuesta?

Indudablemente. Como comentaba, si pensamos qué se encuentra detrás de la búsqueda de un producto o servicio, entendemos que es la experiencia que se pueda vivir. Ya sea un período muy corto o uno más extenso, el valor real está en cómo lo sentimos, qué sensación nos dejó, cómo lo recordamos.

Eso aplica para todos los rubros y para las diferentes áreas de cada uno de ellos, incluyendo nuestra industria. Tanto los usuarios finales como los socios, aun en sus diferentes objetivos y roles, lo que aprecian son los momentos, las emociones, la personalización, el detalle y la atención.

Más que mostrar nuestro mundo es hacerlos sentir parte de él. De un evento a otro hay similitudes, de un stand a otro se pueden ver elementos en común y hasta ofertas parecidas; sin embargo, el valor diferencial está en dar ese paso más, en esa renovación permanente basada en las vivencias.

Buscamos acercar Pragmatic Play a las diversas marcas del mercado, pero más que eso, queremos acercar a las personas. Una marca es un grupo de personas, y es a ellas a quienes están dirigidas las experiencias, porque son ellas que las que viven y aprecian. Y, en definitiva, ese es el mejor contacto posible entre dos compañías.

¿Nos pueden adelantar en qué próximos eventos estarán participando?

Si bien podemos decir que el sector inició oficialmente un nuevo ciclo con ICE, esta vez en Barcelona, en Latinoamérica estamos a pocos días de comenzar una amplia programación, que se extenderá casi hasta fin de año. Y Pragmatic Play no dejará de apoyar estas instancias, por lo que ya está todo listo para CGS Rio y SBC Rio, ahora en febrero.

Luego de esta apertura, «Experiences beyond Olympus» nos llevará a recorrer las principales ferias del continente. Y no solo con stands altamente llamativos, sino con una narrativa apasionante que invito a todos a acompañar y compartir en nuestras redes. Insisto, queremos que todos sean parte de este universo, que hagan suya nuestra realidad, se sumerjan al máximo en Pragmatic Play y vivan este recorrido junto a nosotros.

