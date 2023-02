El Municipio de Chillán busca aumentar las medidas contra los casinos populares

El Concejo Municipal de Chillán propondrá nuevas estrategias para intensificar la lucha contra el juego ilegal.

Chile.- De norte a sur, el país andino continúa con el objetivo de erradicar los establecimientos de juego ilegal. A las acciones que encararán en Concepción y en Aysén, y a la estrategia planeada por el alcalde de Chillán, se suma la iniciativa propuesta por los concejales de ese municipio.

Luego de una pausa administrativa, hoy se retoman las sesiones del Concejo Municipal de Chillán, y, según adelantaron los propios concejales, la lucha contra los llamados “casinos populares” es uno de los temas de la agenda.

La concejal Brígida Hormazábal dijo acerca de estos establecimientos de acuerdo con lo informado por el medio local La Discusión: “Con desazón la comunidad ve cómo se va llenando el Paseo Arauco, que es parte del corazón central de Chillán, con estos famosos casinos, Algunos incluso tienen un letrero que dice ‘Abierto 24/7’, funcionan a puertas cerradas y ahora dicen que ellos se reservan el derecho de abrirle a quienes quieran”.

“Lo vemos en todo Chile, hay un problema legal, que es que ellos sacan patente de local de juegos de destreza y sin embargo no es posible certificar que en efecto esas máquinas cumplan con ese rótulo y no con el de máquinas de azar, lo que está prohibido”, agregó la edil Quenne Aitken y sostuvo que “se multiplican como plaga, obtienen muchos recursos y para ellos pagar multas no significa nada”.

En enero, el alcalde de la capital regional, Camilo Benavente, dijo que se está trabajando sobre las salas de juego y detalló que ya se han logrado cursar multas a más de 100 de estos establecimientos en los últimos dos meses y que, a raíz del análisis del tema que llevó a cabo el Concejo Municipal, se va a implementar una nueva medida.

En ese sentido, el jefe comunal explicó que van a crear una brigada que se va a dedicar exclusivamente a los casinos populares y agregó: “Estamos viendo con los juzgados de Policía Local, cómo podemos requisar las máquinas porque hemos hecho todos los esfuerzos como instalar cadenas y cursar partes, pero nada ha sido suficiente”.

“Lo que nos queda es que la ley nos permita hacerlo y para eso estamos construyendo una suerte de argumento jurídico para poder realizarlo”, sostuvo Benavente.

El funcionario aseguró que “la ley es bastante ambigua y hago un llamado a los parlamentarios a que de una vez por todas generemos una normativa clara al respecto de los casinos populares. Todas las ciudades de Chile estamos en la misma condición y ese grado de tolerancia interpretativa favorece a estos locales”.

Hoy se estima que los casinos populares son 26 en Chillán y se espera que entre los últimos días de febrero y los primeros días de marzo “hagamos algunos operativos intensos. Ya nos reunimos con los jueces de Policía Local y tenemos coordinadas dos acciones en conjunto con Carabineros, La PDI y otras entidades para revisar temas de extranjería y situación laboral de los empleados”, anticipó Alejandra Martínez, directora de la unidad de Seguridad Comunal e Inspección Municipal de Chillán.

