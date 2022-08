El Marco Regulatorio del Juego en Brasil podría ser definido después de las elecciones presidenciales

El líder del Gobierno en el Senado garantizó que la votación de la ley que regula los juegos de azar en el país será posterior a las elecciones.

Brasil.- El Marco Regulatorio del Juego, aprobado por Diputados en febrero pasado, sigue frenado en el Senado. Sin embargo, se conoció ahora una nueva posible fecha de votación.

El senador Carlos Portinho (PL-RJ), líder de gobierno en el Senado, señaló que existen algunas prioridades de votación para el segundo semestre del año y que varios temas, aún en espera, estarán sobre la mesa después de las elecciones presidenciales.

Dijo al sitio Valor que la administración bolsonarista, de ser elegida, no romperá el techo de gasto y que numerosos temas detenidos en la Cámara se desbloquearán en el segundo semestre, especialmente después de la elecciones. Entre ellos, el senador destaca los beneficios sociales que terminan a fin de año y las negociaciones para destrabar la reforma del impuesto a la renta.

Asimismo, en línea con la norma recientemente sancionada, Portinho afirmó: “No me gusta mucho usar juegos de azar para sostener el piso salarial de enfermería, pero entiendo que hay que buscar fuentes de fondos”.

Para él, los juegos de azar deberían estar regulados. También cuestionó que, en el ámbito de las apuestas deportivas, “las empresas internacionales están ahí vendiendo apuestas, ganando mucho y pagando nada [impuestos]”.

“Lo que me preocupa es la manipulación de los resultados, no las apuestas. Ya hay manipulación en el deporte, en el fútbol, ​​yo seguía casos como abogado. No hacer nada es peor. Este tema irá después de las elecciones. Fui muy sincero con Arthur Lira, que hay resistencia en el Senado”, agregó al sitio Valor.

Highlights del Marco Regulatorio del Juego

El proyecto de ley prevé licencias permanentes o temporales para la explotación de juegos de azar en Brasil, incluyendo bingos, casinos, juegos de animales y resorts con casinos integrados, además de operaciones turísticas.

De aprobarse el proyecto tal como está, cada Estado podrá tener un casino, con excepción de Minas Gerais y Río de Janeiro, que podrán tener dos, y São Paulo, con tres, por sus dimensiones, Amazonas y Pará podrían tener dos casinos cada uno.

El proyecto también permite casinos fluviales, con un establecimiento por río, con una extensión entre 1500 km y 2500 km; dos con un río entre 2500 km y 3500 km; tres, como máximo, cuando el río se extienda por más de 3500 km. El máximo son 10 unidades.

Estas embarcaciones no podrán fondear en un mismo lugar por más de 30 días consecutivos, y la concesión podrá ser hasta por 10 establecimientos.