El juego dejó casi USD7m al Estado paraguayo durante el primer cuatrimestre de 2022

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) informó que al cierre del primer cuatrimestre del año lleva recaudado G. 46.182 millones (USD6.8m).

Paraguay.- La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que en los últimos meses atravesó varios cambios en su cúpula, emitió un informe que indica que al cierre del primer cuatrimestre de este 2022, lleva recaudados 46.182 millones de guaraníes (USD6,8m), demostrando un crecimiento en sus ingresos incluso por encima de los percibidos en el mismo período previo a la pandemia.

Los datos consignados en el reporte señalan que, en comparación con el 2019, se tiene un crecimiento del 10 por ciento, con variaciones positivas en todos los meses. Con una recaudación de G. 11.795 millones (USD1.6m) en enero de este año, se superó por 9.3 por ciento lo recaudado en enero 2019, cuando se percibieron G. 10.788 millones (USD1.5m).

En febrero, se creció un 5,1 por ciento respecto a febrero de 2019 (G. 11.257m vs. G. 10.706m), en marzo 13,3 por ciento (G. 11.249m vs. G. 9.924m) y en abril 12,2 por ciento (G. 11.879m vs. G. 10.580m).

Conajzar informó que todas las concesionarias que explotan juegos de azar vienen realizando de manera regular el pago de los cánones legales. Por otro lado, recordó que esos recursos deben ser destinados a programas relacionados con la salud pública, educación y bienestar social, ya sea en inversiones de capital o equipamientos.

Estos fondos son administrados por la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), en un 30 por ciento; las gobernaciones, en 30 por ciento; los municipios, en 30 por ciento; y finalmente el Tesoro Público, en 10 por ciento.

De acuerdo con el medio local Última Hora, la Conajzar también informó que “está comprometida” con la transparencia y, en ese marco, se está trabajando de forma conjunta con la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para mejorar la exposición de las informaciones públicas ya publicadas en el portal web.

“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y en ese proceso, por ejemplo, se están realizando trabajos de digitalización de las resoluciones, así como también de otros documentos administrativos que consideramos podrían ser de interés a fin de su publicación en el portal web”, explicaron desde la cuestionada institución en un comunicado.

