El Hipódromo de La Zarzuela inaugura una nueva temporada

La primera cita del año en la pista hípica madrileña ser el domingo 10 de marzo, que contará con un programa de seis carreras.

España.- El Hipódromo de La Zarzuela abrirá una nueva temporada el domingo 10 de marzo para el público general. La primera cita del año en la pista madrileña contará con un programa de seis carreras que comenzarán por la mañana. Durante el 2024 se celebrarán 48 jornadas con un total de 255 carreras en sus tres temporadas, primavera, verano y otoño.

La jornada comenzará con el Premio Pablo Font, Made In Spain, para potros y potrancas de tres años que no hayan ganado ninguna carrera. Recorrerán la pista ocho participantes en una distancia de 1.200 metros. La segunda prueba, el Premio Conchita Mínguez, Made In Spain, también está reservado a los potros y potrancas de tres años no ganadores, sobre una distancia de 1.600 metros.

Luego, se disputará el Premio Fernán Núñez (Categoría C), Made In Spain. Un hándicap para caballos y yeguas de cuatro años en adelante en el que participarán 11 purasangres sobre un recorrido de 2.200 metros. La cuarta carrera, soporte de la apuesta Lototurf, corresponderá al Premio Luis de Goyeneche, Made In Spain, sobre 1.800 metros y contará con 12 candidatos al triunfo.

En la prueba más destacada, el Premio Handicap Opcional (Categoría B), Made In Spain, participarán diez potros y potrancas de tres años. Por último, en el Premio Peña Ramiro, Made In Spain, saldrán a pista 19 caballos para recorrer los 1.800 metros.

Además, durante el día, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica variada en los diferentes espacios repartidos en los jardines norte y sur. Para los más chicos, el hipódromo cuenta con el Club Ponyturf, con juegos y paseos en pony. La entrada para adultos costará EUR12, mientras que los menores de 14 años podrán disfrutar del espectáculo de forma gratuita.

La temporada 2024 en el Hipódromo de la Zarzuela

La temporada de primavera comenzará el próximo domingo y se desarrollará hasta fines de junio, donde contará con 19 jornadas de carreras. Se mantendría el horario matinal de los domingos, y, como novedad, se disputarán dos jornadas más, el jueves 2 de mayo y el miércoles 15 de mayo, que son festivos en Madrid. Los días 15, 22 y 29 de junio se se realizarán las jornadas del Festival de los Grandes Premios.

En verano habrá 15 jornadas los jueves 13, 20 y 27 de junio, y doble jornada los jueves y sábados de julio. En agosto, se disputarán carreras los jueves 1 y 8, y los sábados 3 y 10. La temporada de otoño tendrá 12 jornadas, desde el jueves 5 de septiembre hasta el 15 de septiembre, incluyendo la disputa del Hispanidad el sábado 12 de octubre, y finalizando el 24 de noviembre. Como novedad, el año terminará con dos jornadas invernales de Family Day el jueves 26 y sábado 28 de diciembre.