El Grupo Social ONCE abrirá un nuevo centro de atención a la discapacidad en España

La nueva Delegación Territorial de la ONCE en Castilla y León se ubicará cerca del Paseo del Arco de Ladrillo, en Valladolid.

España.- Esta semana tuvo lugar en Valladolid el acto de colocación de la primera piedra de lo que será la nueva sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Castilla y León. Se trata del mayor complejo dedicado a la atención a personas con discapacidad en la región.

El acto contó con la participación del alcalde de Valladolid, Óscar Puente; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, María Isabel Blanco; la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar; el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, entre otras autoridades y representantes de la sociedad civil.

“No puede haber progreso sin dos ingredientes, uno, que sea para todos y dos, que sea medible. La ONCE demuestra que es para todos y que lo que hace es cuantificable. Si hay una institución con mayúsculas al servicio del progreso, esa es la ONCE”, ha indicado el alcalde de Valladolid.

9.000 m2 al servicio de la discapacidad

El complejo se ubicará entre el Paseo del Arco de Ladrillo y la calle de la India de Valladolid. Se trata de un espacio de alrededor de 9.000 m2. El Grupo Social ONCE acordó ceder al Ayuntamiento de la ciudad parte de la parcela para el uso público, tanto de aparcamiento, como para permitir el paso de los ciudadanos a pie entre el Paseo del Arco de Ladrillo y la calle Gabilondo.

En el lugar se enterró una urna de metacrilato conteniendo una reproducción del cupón de la ONCE del día; un ejemplar del cuento ‘Mi abuelo Ramón’, referente a la historia de la ONCE; un pendrive con la imagen del isotipo ONCE que contiene el Informe de Valor Compartido 2021 del Grupo Social ONCE; un ‘cubo mágico’ con los valores del Grupo; un bastón blanco, símbolo inconfundible de las personas ciegas, y el acta del proyecto de obra firmada por todas las autoridades.

El proyecto de ejecución que se va a llevar a cabo consiste en la construcción de un edificio de tres plantas, una bajo rasante y dos sobre rasante, más una zona de cubierta proyectada como sala de descanso y terraza transitable.

Con una superficie total de 5.551,24 m², su imagen de planta recuerda a una ‘E’ mayúscula, abriéndose su fachada principal a una plaza interna flanqueada a su vez por un gran salón de actos a su derecha y, a la izquierda y adosado al edificio principal un módulo de oficinas en el que se ubicará la sede en Castilla y León de ILUNION, el grupo de empresas sociales del Grupo Social ONCE.

Operador de loterías

La ONCE, operador de loterías con vocación de servicio hacia las personas con discapacidad, informó ventas de lotería en 2021 por €2.236m, de los cuales el 3 por ciento es destinado a la fundación. Así, los ingresos brutos se ubicaron por encima de los €1.615 anotados en el 2020, y solo un 0,9 por ciento por debajo de la cifra de 2019.

A su vez, la entidad indicó que en 2021 incorporó a su plantilla un total de 1.221 nuevos trabajadores, con lo que alcanzó los 71.194 puestos. Así, se afianza como el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor empleador mundial de personas con discapacidad.