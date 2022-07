El Grupo Social ONCE se consolida como cuarto empleador en España con 71.200 trabajadores

En 2021 logró incorporar 1.221 personas y recuperó prácticamente los niveles de ventas globales previas a la pandemia. De los 71.200 trabajadores, el 58 por ciento tiene alguna discapacidad.

España.- El Grupo Social ONCE logró en 2021 incorporar a su plantilla un total de 1.221 nuevos trabajadores, con lo que alcanzó los 71.194 puestos y se afianza como el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor empleador mundial de personas con discapacidad.

La Organización cerró el ejercicio 2021 con un fuerte impulso al empleo de calidad (se firmaron 2.867 contratos indefinidos) gracias a la recuperación de la actividad, que le llevó a rozar los datos de ventas anteriores a la pandemia, tanto en la comercialización de su lotería responsable, segura y social como en la actividad de sus empresas Ilunion.

Del total de la plantilla, un 58,2 por ciento (41.429), son personas con alguna discapacidad, el mayor empleador mundial de estas personas, mientras que se superaron en 2021 las 30.000 mujeres (30.483 exactamente), es decir, un 42,8 por ciento del total, ratio dos décimas superior al cierre del ejercicio anterior.

Ver también: España: La ONCE rinde homenaje a sus 22 mejores vendedores de 2021

Estas son algunas de las conclusiones del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2021, en el que su presidente, Miguel Carballeda, destacó que la senda marcada “nos permite afianzar nuestro modelo económico y social único en el mundo y, sobre todo, seguir manteniendo en el centro a las personas, especialmente a las personas que más lo necesitan, como hemos hecho ya durante más de 83 años”.

“Desde ONCE, Fundación ONCE e Ilunion no hemos cejado en nuestro empeño de hacer posibles nuestras ilusiones: consolidar un modelo de juego responsable, seguro y social que permite dar cobertura integral a más de 70.000 personas ciegas; mantener la fortaleza de la Fundación mejor preparada en el mundo para la atención a las personas con discapacidad; y convertir a Ilunion en el mayor conjunto de empresas de carácter social y el que más empleo genera para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión”, aseguró.

Ver también: La Policía Nacional de España brinda charlas de seguridad a vendedores de ONCE

La ventas de la ONCE

Las ventas de lotería treparon en el 2021 hasta los €2.236m, de los cuales el 3 por ciento es destinado a la fundación. Así, los ingresos brutos se ubicaron por encima de los €1.615 anotados en el 2020, y solo un 0,9 por ciento por debajo de la cifra de 2019.

A modo gráfico, el reparto de los ingresos sobre un cupón es el siguiente: de cada €100 recaudados, €55,1 son destinados a los premios; €22,2, a salarios de vendedores; €10,7, al pago del resto de la plantilla y gastos de gestión; y € 9,6, a servicios sociales. El resto, €2,4 se divide en una prima de participación para trabajadores, desarrollo de programas especiales para personas ciegas e inversiones.

A su vez, en el informe se precisó que desde la ONCE se mantiene “el apoyo sin fisuras a estos agentes vendedores” Se indicó que en 2021 superaron en algunos momentos las 19.000 personas -todas ellas con discapacidad-, y a los que se realizaron 951 contratos indefinidos.

Por otro lado, en el documento se marcó un capítulo aparte respecto a otras políticas de responsabilidad social. Se recalcó que la ONCE está adherida a los principios de Juego Responsable de la Asociación Mundial de Loterías y de la Asociación de Loterías Europeas (EL). “La vocación de estabilidad de las estrategias relacionadas con el juego responsable se materializa en la certificación según el marco y los estándares de la entidad europea, que se renueva con una auditoría externa independiente.

Además, se destacó que en el 2021 se acordó la reducción de la impresión de billetes de loterías, ajustándose de forma más rigurosa a las ventas obtenidas. Así, en el año pasado, estas actuaciones permitieron reducir la impresión de papel, rebajar la emisión de CO2 y en obtener menor consumo de polietileno reciclable para envolver topes.