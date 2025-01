El gobierno de Colombia eliminará la exención del IVA a los juegos de azar

El ministro de Hacienda, Diego Guevara, afirmó que de esa manera buscarán financiar la crisis humanitaria en el Catatumbo. Desde Fecoljuegos aseguran que la medida pone en riesgo la estabilidad de la industria.

Colombia.- El ministro de Hacienda de Colombia, Diego Guevara, anunció la eliminación de la exención del IVA para los juegos de azar y apuestas online, con el objetivo de atender la emergencia del Catatumbo, una región marcada por décadas de conflicto armado y una reciente crisis humanitaria.

La medida sobre los juegos de azar, que tendría una vigencia durante todo el año 2025, le permitiría al gobierno colombiano recaudar entre COP600.000m y COP700.000m (aproximadamente entre USD140.9m y USD164.4m), que serían complementados con la reasignación de recursos de regalías, con lo cual el monto total para atender la emergencia del Catatumbo llegaría al billón de pesos colombianos.

En comunicación con Blu Radio, Guevara dijo: “Necesitamos buscar fuentes de recursos excepcionales que puedan ser recolectados en esta misma vigencia. Se trata de recursos excepcionales por la duración de la vigencia de la conmoción, que puede extenderse por 90 días más”.

Cabe recordar que la idea de eliminar la exención ya había sido planteada en la ley de financiamiento que fracasó en el Congreso colombiano en diciembre.

En su entrevista con Blu Radio, Guevara sostuvo: «El IVA es el único impuesto que podemos recoger en esta vigencia, cualquier modificación a los impuestos corporativos los recogeríamos ya en 2026, lo que sería tarde para el problema de caja que tenemos hoy”, y agregó: “El mensaje aquí es claro: esta medida no afectará a la clase media ni a los bienes de consumo básico. Es un llamado a la solidaridad en un momento de crisis nacional”.

Luego de que el Ejecutivo anunciara la medida, se encendieron las alarmas en el sector del juego colombiano, el presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) Evert Montero Cárdenas, solicitó por medio de dos cartas dirigidas al ministro Guevara, y a la directora del Dane, Piedad Urdinola, la posibilidad de establecer una mesa de diálogos para analizar las cifras que se utilizaron de base para tomar esa decisión. Además, en otra comunicación por redes sociales, plantearon el riesgo que implica la medida para la industria.

“Entendemos la compleja tarea de estructurar medidas que permitan alcanzar las metas fiscales y sociales trazadas en la agenda gubernamental. Por ello, deseamos poner a su disposición nuestra experiencia y conocimiento del sector, para contribuir de manera constructiva en la búsqueda de soluciones que beneficien tanto al Estado colombiano como a nuestra industria, la cual ha demostrado ser un motor importante en la generación de empleo y recursos para el país”, indicaron desde el gremio.

Además, desde la entidad indicaron que “esta medida no solo pondría en riesgo la estabilidad financiera de un sector clave para la economía digital, sino que además alteraría el equilibrio contractual entre las empresas actualmente autorizadas y el Estado, comprometiendo el modelo que ha permitido el crecimiento sostenible de esta industria”.

Por otro lado, agregaron que el sector de juegos online en Colombia opera bajo estricta regulación establecida por Coljuegos, la cual establece las condiciones técnicas, legales y financieras para su operación. Este modelo ha sido fundamental para garantizar el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de esta actividad económica, así como la generación de ingresos destinados a la financiación del sistema de salud, al tiempo que fomenta la legalidad, transparencia y la formalidad de esta industria.

En el tercer trimestre de 2024, los juegos online aportaron COP231.343m al sistema de salud de los colombianos y generó 150.000 empleos formales, consolidándose como un «pilar de la transformación digital» en el país.

Es por esto, que desde Fecoljuegos reiteraron la necesidad de que cada iniciativa tendiente a aumentar la carga tributaria de este sector tenga como punto de partida el conocimiento de las condiciones de operación técnica del juego, su modelo económico, las condiciones de los contratos de concesión vigentes y los riesgos de cualquier medida que pueda afectar la estabilidad de esta actividad económica. De igual manera, señalaron que es fundamental que las estimaciones de recaudo por una nueva medida fiscal que impacte el negocio se realicen sobre cifras fidedignas y proyecciones certeras.

Por lo anterior, el gremio advirtió que gravar con IVA las operaciones de los juegos online como se ha planteado hasta el momento, representaría un desbalance en el equilibrio contractual en las concesiones para la operación de juegos online, afectando directamente la sostenibilidad del sector.

Montero señaló: “El modelo actual ya opera con márgenes limitados, debido a que cerca del 97 por ciento de lo apostado se retorna en premiación a los jugadores, los derechos de explotación y gastos de administración a cargo, lo que deja a los operadores con ingresos netos limitados para cubrir los altos costos operativos. Un impuesto adicional comprometería la viabilidad de las empresas autorizadas y, por ende, los ingresos destinados al Estado”.

Además, la federación consideró que la medida podría generar un efecto adverso al incentivar el crecimiento de plataformas ilegales, que no cumplen con las exigencias regulatorias y frente a las cuales las medidas gubernamentales para contrarrestarlas han resultado insuficientes. Esto no solo incrementaría el riesgo para los jugadores, al operar en un entorno no supervisado, sino que también privaría al país de recursos esenciales que hoy aporta la industria legal para financiar programas de salud y desarrollo social.

Desde el gremio aseguraron: «Fecoljuegos reitera la necesidad de preservar el equilibrio económico en los contratos de concesión suscritos entre los operadores y el Estado, asegurando que cualquier modificación tributaria o normativa considere el impacto integral sobre el nuestra industria y la economía en general. Asimismo, hace un llamado a buscar soluciones que fortalezcan la formalidad, legalidad, protejan los recursos de la salud y eviten el debilitamiento de una industria que ha demostrado ser un motor de empleo, innovación y desarrollo económico».

Por último, al solicitar una reunión con el gobierno, indicaron: “El propósito de este espacio sería revisar conjuntamente las cifras que se han tenido como base para dichos análisis y presentar con mayor detalle el modelo financiero y matemático que rige nuestra actividad, así como los ingresos reales que genera el sector. Este intercambio de información permitirá no solo afinar los datos existentes, sino también fortalecer el entendimiento del impacto que nuestra industria tiene en el desarrollo económico del país”, puntualizó el gremio.