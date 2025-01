El titular de la DIAN Colombia dijo que le pidieron su renuncia por no promulgar la resolución para gravar los juegos de azar online

El presidente de Colombia le pidió la renuncia a Jairo Villabona, titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por la baja recaudación y por no sacar la resolución de juegos de azar.

Colombia.- Siguen las repercusiones en Colombia luego del fracaso de la Ley de Financiamiento que estipulaba, entre otros puntos, el aumento del gravamen del IVA a los juegos de azar y las apuestas.

Ahora, quien salió a hablar públicamente fue Jairo Villabona, titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien reveló que saldrá de su cargo el próximo 24 de enero luego de que el presidente de Gustavo Petro, a través de su ministro de Hacienda, Diego Guevara le solicitara que presentara su renuncia.

Villabona le dijo al medio local La República que su salida responde por un lado, a los bajos resultados en el recaudo tributario, y por otro, a no haber promulgado una resolución para gravar los juegos de suerte y azar online, tal y como lo proponía la reforma tributaria que fracasó en el Congreso.

Respecto a la intención del Ejecutivo de aumentar el impuesto al juego, el funcionario le dijo al diario colombiano: “El presidente argumentaba que la DIAN pudo sacar una resolución para hacerlo directamente, y con eso no se hubiera tenido que ir a discusión con el Congreso. Pero, eso no es cierto, eso no era posible”.

Y explicó que “un gravamen a un bien, a un servicio, y eso tiene que ir al Congreso, ya que se debe expedir por ley”.

Villabona también respondió en La República acerca de por qué lo responsabilizan por la baja recaudación de impuesto y por el fracaso de la reforma impositiva y dijo: “Hay que entender que esas proyecciones de recaudo ni siquiera se hicieron, y lo de la tributaria no, pero eso es lo que me dijeron: que la Dian había tenido la culpa de no haber pasado lo de los juegos de suerte y azar virtuales, pero pues yo como director de la Dian no tengo esas facultades”.

El presidente volvió a apuntar contra el juego

Para el presidente Gustavo Petro, el sector de la salud podría recibir financiamiento extra de parte de la industria del juego, pero sin necesidad de aumentar la carga tributaria general de las empresas.

La iniciativa surgió luego de que Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, sugiriera la posibilidad de negociar un incremento de la Unidad de Pago por Capitación para 2025. Luego, el presidente Petro comentó al respecto en sus redes sociales e insistió en que gravar los juegos de azar y la sobretasa de renta de las extracciones fósiles serían la alternativa para financiar el sistema de salud colombiano.

«Yo no iría a cargar más a las empresas en general, recuperando la antigua parafiscalidad de nómina, sino poniendo impuestos a los juegos de suerte y azar ilícitos para que sean lícitos, y con la sobretasa de renta a las extracciones fósiles, que como dice la ciencia, son hoy por hoy, la principal amenaza a la salud humana y a la vida en general», dijo el jefe de estado.