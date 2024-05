El Festival de apuestas deportivas de Kambi regresa por cuarto año consecutivo

Una amplia gama de temas, entre ellos el papel de la IA en las apuestas deportivas y la batalla por la cuota de mercado en Brasil, figuran en la agenda de la última serie de contenidos presentada.

Comunicado de prensa.- El Festival of Sportsbook de Kambi vuelve en junio con las inscripciones abiertas para una serie de contenidos de dos días con ponentes de todo Kambi Group y perspectivas que cubren toda la gama de la industria.

El Festival, que tendrá lugar del 4 al 5 de junio, constará de sesiones en línea sobre temas que van desde la optimización de la experiencia del usuario y el aprovechamiento de la inteligencia artificial hasta la maximización de un verano de fútbol con la UEFA Euro 2024 y la Copa América.

Erik Lögdberg, director general de Kambi Sportsbook, inaugurará el Festival con una sesión titulada «Exceptional, everywhere: meeting the increasingly high standards of an evolving market» (Excepcional, en todas partes: cumplir los estándares cada vez más exigentes de un mercado en evolución), en la que se debatirá cómo los operadores pueden desarrollar sus apuestas deportivas para adaptarse a los cambiantes hábitos de los consumidores y a la fragmentación de los mercados.

Victoria Fernandes, responsable de cumplimiento legal y normativo de Kambi, estará acompañada por Sabrina Andrade, responsable de éxito de los socios, en una sesión en portugués sobre Brasil y cómo los operadores locales pueden competir en un mercado que pronto estará regulado.

Gerard Starkey, vicepresidente senior de marketing y comunicación de Kambi Group, ha declarado: «Estamos encantados de dar la bienvenida una vez más a la industria al Festival de apuestas deportivas de Kambi, y esperamos compartir las ideas y conocimientos sobre apuestas deportivas por los que el evento se ha hecho famoso».

«Como siempre, el programa cuenta con una amplia gama de sesiones organizadas por expertos de todo el Grupo Kambi, proporcionando un montón de interés para aquellos que trabajan en o con la industria de las apuestas deportivas en la actualidad», agregó.