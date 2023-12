El Casino de Necochea se pondrá nuevamente a la venta

El intendente local afirmó que están en la búsqueda de inversores privados para hacerse cargo del establecimiento.

Argentina.- Arturo Rojas volvió a manifestarse acerca del futuro del Casino de Necochea e indicó que el mismo está nuevamente a la venta. En declaraciones al programa local “El Ciudadano”, el jefe comunal afirmó que desde la comuna se encuentran en la búsqueda de inversores privados que tomen el control de la casa de apuestas local.

“La decisión política es la misma que tuvimos allá por 2020, buscando desde el municipio inversores que nos permitan recuperarlo y reconstruirlo, además de hacer un desarrollo urbanístico con financiamiento y fondos privados”, explicó el intendente de Necochea.

La decisión, según remarcó Rojas, se debe a que el municipio no puede hacer frente a los costos de manutención que implica el establecimiento. “No hay ningún municipio que pueda sostener el juego y un complejo de casino bajo su órbita”, opinó, al tiempo que destacó: “Hay cuestiones que no dependen directamente de nosotros. La liquidación de las ‘maquinitas’ (tragamonedas) depende de la Provincia, a través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC Buenos Aires). Veremos ahora, con el reacomodamiento de funcionarios, cuál es la decisión de la Provincia, que seguramente será avanzar en la licitación (por las máquinas tragamonedas), lo cual nos va a abrir una puerta para poder hacer desde el municipio un nuevo llamado a licitación por la venta del Complejo Casino”.

De todos modos, Rojas recalcó que la venta no se decidirá de manera apresurada debido al inestable contexto político y económico que atraviesa el país con la asunción del próximo presidente, Javier Milei, prevista para el próximo domingo 10 de diciembre y la situación económica del país repleta de dudas acerca de cuál será su futuro.

Rojas acotó que se insistirá con el mismo formato del anterior llamado a licitación: la venta de las tierras, incluido el Complejo Casino y brindando la opción de añadir el balneario que explotó el Automóvil Club Argentino (ACA), cuya última concesión lo llamó Costa Dorada, frente al emblemático edificio de la Avenida 2 que fuera una postal de Necochea, pero que hoy presenta un aspecto muy desmejorado.

Más allá de esto, el intendente explicó que se trabaja también en un Plan B en el caso de que no prospere la venta tal como se la planteó originalmente. Promovida por el gobierno municipal, antes de impulsar la venta del complejo, se hizo una valuación a través de colegios profesionales, siendo la misma de USD 9m.

Rojas recalcó que, tras aquella frustrada licitación y luego de haberse obtenido la escritura faltante de uno de lotes, no hubo “un solo empresario nacional, provincial ni local que viniera a golpear la puerta para decir: nos queremos hacer cargo del Complejo Casino”, lo cual “demuestra que no era tan barato como algunos manifestaban. No ha habido una lluvia de inversores. Es decir que no era tan negocio para quienes lo vienen a comprar”, remarcó.

Potenciales interesados

Una de las pocas empresas que se mostró cerca de cerrar un acuerdo para la explotación del casino necochense fue Casinos Victoria. En abril de este año, autoridades de la firma visitaron la ciudad balnearia y recorrieron la sala de juegos del Casino de Necochea con el objetivo de verificar algunas cuestiones de dicho lugar.

En su momento, se dijo que estaban analizando o no la operatividad de la sala, para estar al tanto por un futuro desembarco en Necochea, ya que la firma tendría intenciones de participar nuevamente de la licitación provincial para la instalación de máquinas tragamonedas en el emblemático casino.