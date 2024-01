El Casino de Mendoza Anexo General Alvear celebró su segundo aniversario

El casino fue inaugurado en enero de 2022 y, además, sumará un hotel.

Argentina.- El Casino de Mendoza Anexo General Alvear celebró su segundo año con un festejo del cual participaron autoridades provinciales y del casino. A su vez, en el marco del aniversario, se recordó el proyecto de expansión en el cual se está trabajando desde que se concibió la idea del emprendimiento.

El proyecto definitivo incluye también un hotel cuatro estrellas de 42 habitaciones, además del casino con 300 máquinas. La sala está ubicada en Avenida del Libertador Sur 272, y el proyecto del Hotel-Casino se emplazará sobre la Ruta Nacional 188.

Alejandro Molero, intendente del departamento, dijo en el marco de la celebración: «Estamos acompañando a esta empresa privada que hace dos años se ha hecho cargo de la operación del Casino de General Alvear pero que también ha hecho una inversión muy importante en nuestro departamento”.

Además, Alejandro Molero le contó al medio local Sitio Andino: “Todos sabemos que este Hotel Casino de nivel superior no solamente viene a ocupar un nicho de mercado del departamento que hoy no tiene oferta, tanto para el turismo como para los empresarios que lleguen. Así que es un proyecto que ha dado mucha mano de obra local pero que genera también una oferta a nivel turístico y empresarial que General Alvear no tenía y lo celebramos».

Por su parte, Roxana Andreani, titular de la empresa gerenciadora, dijo que están “felices de cumplir un año más en General Alvear con un proyecto avanzado, ya en obras” y aseguró que están confiados en que van a llegar con los plazos para que Alvear tenga su “gran casino y hotel”. “No podemos dar plazo, pero quizás a fin de año esté listo y va a tener gastronomía y un paseo. Se viene un montón de cosas lindas para ese lugar en la 188″, señaló Andreani.

Asimismo, las autoridades aseguraron que tienen mucho público local, pero también reciben a muchos turistas de otras partes de la provincia, como San Rafael y mucho turismo de Córdoba, de La Pampa, de San Luis, de San Juan, de distintos lugares del país que llegan a General Alvear todos los fines de semana.

El proyecto implica una inversión de más de USD2m y más de 70 puestos de trabajo. La adjudicataria del proyecto de la provincia andina es la empresa Hotelera Emprender SA.

El requisito en términos de mano de obra y empleo, es que por lo menos el 80 por ciento de los contratados sean mendocinos o con residencia de por lo menos un año.

La sala del Casino de Mendoza Anexo General Alvear cuenta con más de 300 máquinas tragamonedas de última generación.