El Casino Alberdi de Salta amplía su oferta de entretenimiento

El complejo ahora ofrece un servicio de degustación de vinos. Además, en el bar del casino se pueden ver varios eventos deportivos.

Argentina.- El Nuevo Casino Alberdi abrió sus puertas hace un mes y continúa sumando nuevas propuestas de entretenimiento para brindarle a sus clientes la mejor experiencia y seguir consolidándose como uno de los salones de juego más importantes de la zona.

El Casino Nuevo Alberdi está abierto de lunes a jueves de 8 am a 4 am y de viernes a 8 am hasta lunes 4 am.

A las más de 200 máquinas de última generación, juegos novedosos y pozos acumulados ahora se suma una degustación exclusiva de vinos que los jugadores pueden disfrutar mientras juegan.

Además, el casino abrió un bar que no solo cuenta con una amplia carta de platos y bebidas, sino que además tiene pantallas para que los clientes puedan seguir distintas transmisiones de eventos deportivos en vivo.

La apertura del complejo estuvo envuelta en una polémica ya que Comerciantes Autoconvocados de Salta emitieron un comunicado en contra de la instalación del mismo. Sin embargo, los cuestionamientos fueron desestimados por las autoridades y le dieron vía libre a la apertura del salón.