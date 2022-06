El Nuevo Casino Alberdi de Salta abrió sus puertas 

Si bien la nueva sala de juegos comenzó a operar hace dos semanas, la gran fiesta de inauguración se realizará hoy a las 21 h.

Argentina.- El Nuevo Casino Alberdi, ubicado en una zona estratégica del centro de la ciudad capital de Salta, abrió recientemente sus puertas y se prepara para la gran fiesta inaugural que se llevará a cabo hoy, jueves 23 de junio, por la noche.

En el marco de la celebración por la apertura, habrá shows en vivo y sorteos especiales. El objetivo de la sala es “ofrecer a locales y turistas la oferta en entretenimientos más grande de la región”.

La sala dispone de más de 200 máquinas de última generación, juegos novedosos y pozos acumulados. Desde la apertura, en las últimas semanas, lleva entregados más de $3m en premios y la cifra acumulada de pozos en juego supera los $3.50m.

En Nuevo Casino Alberdi los visitantes pueden encontrar un bar restaurante con un amplio menú y una gran variedad de tragos. La oferta también incluye música en vivo, shows y la transmisión de eventos deportivos en vivo.

“Estamos muy felices porque el sueño de abrir un Casino en Salta con los más altos estándares de calidad, ya es una realidad. Es por ello que hemos preparado un evento especial para celebrarlo. Contaremos con grandes sorteos (2 Tvs full HD), además de una banda en vivo y muchas sorpresas más para todos los que nos acompañen. El evento se llevará a cabo este jueves 23 de junio a partir de las 21h en nuestras instalaciones de Peatonal Alberdi 165. Los esperamos a todos para festejar a lo grande”, aseguró Alexis Beber, gerente de operaciones de Nuevo Casino Alberdi.

El casino está abierto de lunes a jueves de 8 am a 4 am y de viernes a 8 am hasta lunes 4 am.

La polémica previa a su apertura

Como informó Focus Gaming News, en noviembre del año pasado, los denominados Comerciantes Autoconvocados de Salta emitieron un comunicado en contra de la instalación del nuevo casino.

La sala de juegos se encuentra donde supo funcionar una sucursal de la firma Garbarino, en peatonal Alberdi, entre Urquiza y Alvarado. El documento expresa el malestar que se generó con la instalación de otro casino que, según consideran, afectará las ventas de los otros locales.

En su reclamo además le hablaron al Arzobispado para que interceda y no permita que haya otra casa de juego a metros de la Catedral, informaron desde Que Pasa Salta.

Al abrirse este nuevo casino, la zona se convertiría en una de las de mayor concentración de salas de juego en todo el norte argentino, teniendo en cuenta los locales de apuestas y casinos que ya funcionan en pocas cuadras a la redonda.

