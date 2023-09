El 94% de los apostadores peruanos se reconocen como jugadores responsables

Un 75 por ciento de los encuestados también afirmó que el gobierno debería realizar más acciones en pos de regular y garantizar la seguridad del mercado de apuestas online.

Perú.- Playtech publicó un estudio centrado en la industria del juego en América Latina, donde explora las preocupaciones e intereses del público, proporcionando una visión experta sobre el juego responsable en la región. De los resultados de ese informe, se desprende que Perú es el país de la región donde la mayor cantidad de apostadores se reconocen como responsables, con un 94 por ciento de los encuestados manifestando esta situación.

Los resultados del Informe sobre Juego Responsable muestran que la mayoría de los peruanos esperan que el sector esté regulado por completo, luego de que el año pasado se aprobara la ley 31557 (que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas) y este 2023 se aprobara la ley 31806, que hace modificaciones a la anterior norma.

Las respuestas a la encuesta de consumidores muestran, además, que los jugadores peruanos esperan un mercado de apuestas más seguro, más fiable y más capaz de proteger su bienestar, con una normativa que establezca directrices claras para los jugadores.

Según el informe, los peruanos no ven los juegos de casino y las apuestas deportivas como un problema, con un 94 por ciento de encuestados que señalan ser jugadores responsables. Un 61 por ciento de los participantes dijo que juega por diversión, mientras que un 33 por ciento indicó que el juego no afecta su vida. Por su parte, un 2 por ciento dijo no estar seguro de qué es juego responsable, mientras que otro 2 por ciento, sí señaló tener problemas con el juego.

Para el 75 por ciento de los peruanos que formaron parte del estudio, el gobierno puede hacer más para reducir los riesgos relacionados con el juego y las apuestas online. El 38 por ciento señaló que el gobierno debe ser mucho mejor y tomar más decisiones, casi la misma cifra (37 por ciento) que considera que el gobierno podría hacer más. Por su parte, solo un 9 por ciento de los encuestados considera que el gobierno hace lo suficiente y un 3 por ciento que hace demasiado.

Los encuestados también fueron consultados sobre si creen que el sector del juego debería adoptar directrices más claras para reducir los posibles riesgos relacionados con el juego. Un 40 por ciento señala que el sector podría hacer más, mientras que un 38 por ciento considera que la industria debe mejorar mucho. Al contrario, un 11 por ciento cree que el sector ya hace suficiente y un 5 por ciento considera que hace demasiado por tener las reglas claras.

En cuanto a la asiduidad del juego, el 82 por ciento de los encuestados indicó que había jugado online en los últimos seis meses, mientras que el restante18 por ciento señaló que no lo había hecho. Sobre lo que entienden por juego responsable, los datos muestran que el 57 por ciento afirmó no sentir ansiedad por el juego y el mismo número (57 por ciento) cree que es solo jugar durante un tiempo limitado al día. Ambas acciones demuestran ser capaces de tener control sobre el juego.

Mor Weizer, CEO de Playtech indicó: “El mercado de apuestas deportivas está creciendo exponencialmente en América Latina y, para mantener este crecimiento y sacar el máximo provecho de esto, la industria necesita hacer uso de las tecnologías disponibles y hacerlo de forma segura”.

“Estamos trabajando incansablemente para asesorar a los mercados en materia de regulación, desarrollar tecnologías que apunten a proteger a los jugadores y mejorar la oferta de estas herramientas que es buscada por el público en todos los países que recabamos en nuestro último estudio”, agregó.

Por su parte, Charmaine Hogan, jefa de Asuntos Regulatorios de Playtech, añadió: “También es importante destacar que la transparencia en las apuestas en línea beneficia tanto a sus usuarios como a las empresas que ofrecen este servicio, ya que todos se sienten más seguros en este entorno. La participación de los gobiernos es esencial para lograrlo, lo que se refleja en los resultados de nuestro informe”.

