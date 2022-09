Eduardo Aching: “Konami estrena una amplia gama de productos originales en G2E 2022”

En diálogo exclusivo con Focus Gaming News, el vicepresidente de Operaciones de Juegos Internacionales de Konami habló sobre el evento que se realizará en Las Vegas.

Entrevista exclusiva.- A menos de un mes del inicio de G2E 2022, una de las convenciones de Gaming más importantes del mundo, el vicepresidente de Operaciones de Juego Internacional de Konami, Eduardo Aching, habló con Focus Gaming News sobre las expectativas del show, sus productos y objetivos de la empresa para este año, en el que Latinoamérica tiene un espacio reservado.

Konami asistirá una vez más a G2E Las Vegas, ¿cuáles son sus expectativas para este evento?

Por lo que hemos visto y escuchado de nuestros clientes, G2E 2022 tendrá una buena asistencia internacional. Y también estará presente la red completa de representantes de ventas y distribuidores internacionales de Konami Gaming. Espero muchas conversaciones abiertas con los clientes, discutiendo objetivos, desafíos e intereses, mientras exploran formas en que Konami puede brindarles soporte.

¿Qué productos exhibirá Konami en G2E Las Vegas?

G2E Las Vegas contará con una gran combinación de productos probados de Konami, desde el gabinete core portrait / portrait slant de mayor rendimiento de la industria hasta contenido de primer nivel como Ocean Spin, All Aboard, Fortune Mint y la serie Triple Sparkle. Nuestro equipo está muy feliz de ofrecer estos productos probados a nuestros clientes, y queremos trabajar de manera creativa y cooperativa para brindarles a sus jugadores lo mejor que nuestra industria tiene para ofrecer.

Konami continúa lanzando nuevas series originales en su famosa línea de gabinetes DIMENSION. ¿Cómo es el trabajo diario para seguir mejorando y estar a la vanguardia con productos innovadores?

Ahora que nuestra galardonada línea DIMENSION ha demostrado rendimiento, calidad y confiabilidad en el campo, nuestro trabajo continuo tiene como objetivo desarrollar un contenido superior y entregar la máquina a más jugadores y propiedades. Konami estrenará una amplia combinación de series originales en G2E 2022, incluidas varias que aún no hemos anunciado. Para obtener una imagen completa de los últimos lanzamientos de la industria, los invitados deben visitar el stand de Konami cuando comience el espectáculo. Habrá mucho más para ver en toda la línea de gabinetes DIMENSION.

Aunque los juegos DIMENSION estén o no en los casinos, G2E 2022 será una gran oportunidad para experimentar las opciones de juego más nuevas y comprobadas. Nuestro equipo estará feliz de pasar un tiempo con los visitantes y crear un plan que sea adecuado para su negocio, a corto plazo y para el próximo año.

La serie de tragamonedas All Aboard de Konami ganó recientemente el primer lugar como Mejor tragamonedas progresiva y Mejor video tragamonedas en la Guía de juegos del sur de California Reader’s Choice 2022 Best Slots. ¿Qué supuso para usted este reconocimiento?

Konami está encantada con este reconocimiento de los jugadores de All Aboard. Consideramos que los premios de primer lugar de All Aboard son otra indicación del valor de entretenimiento, la popularidad y la originalidad del juego. La función All Aboard, así como los diferentes eventos de juegos gratuitos, han brindado a los jugadores experiencias de recompensa verdaderamente divertidas y memorables.

Durante varios meses, All Aboard se ha clasificado entre los juegos con mayor recaudación de la industria: Premium Leased y WAP, según Eilers & Krejcik, y está previsto que All Aboard se lance en el mercado internacional en un futuro próximo. Nuestro objetivo es continuar expandiendo esos resultados más allá de nuestra base de clientes, con soporte de contenido continuo.

Para cualquier casino que no haya probado All Aboard, los juegos originales estarán en vivo en G2E Las Vegas. Además, G2E 2022 contará con las últimas extensiones de la marca All Aboard de Konami para brindar una emoción continua.

¿Cuáles son sus próximos pasos para este año? ¿Hay algo especial en la mira?

Durante el resto de 2022, Konami se centrará en atender a los clientes de casinos en América Latina a través de la entrega, instalación y expansión continua de productos. Konami tiene una de las soluciones de hardware más avanzadas disponibles en nuestra nueva serie de productos DIMENSION y el mejor sistema de gestión de casinos de la industria, SYNKROS. Queremos llevar estas sólidas soluciones y resultados a nuestros socios de casino.