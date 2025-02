Día Internacional del Juego Responsable: más loterías argentinas se suman a la campaña de concientización

Los organismos promueven las prácticas de juego saludable en las distintas provincias del país.

Argentina.- Con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, que se conmemoró el 17 de febrero, las loterías argentinas continúan difundiendo sus actividades especiales para reforzar sus campañas de concientización sobre las buenas prácticas. Varios organismos fortalecerán sus acciones durante todo el mes.

Desde la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) transmitieron que impulsaron una serie de acciones para concientizar sobre la importancia de jugar a través de operadores autorizados y prevenir el acceso de los menores de edad a los sitios de apuestas online ilegales.

Una de las actividades consistió en la entrega de la copa «Hablar es Ganar» de la carrera Roberto Pellegatta, en el Hipódromo de Palermo, por parte de Ezequiel Domínguez, director de LOTBA, y Eva Frontera, gerente de ordenamiento del juego. Por otra parte, el organismo armó stands informativos en las agencias de loterías y salas de juego a lo largo de toda la semana para concientizar sobre la importancia del juego responsable y los riesgos del acceso de los menores de edad.

Ezequiel Domínguez, director de LOTBA, entregó la copa en el Hipódromo de Palermo. Foto: LOTBA.

También convocaron a personas famosas e influencers a sumarse a la campaña de concientización a través de la difusión en sus redes sociales, con el hashtag #HablarEsGanar, y participaron en charlas y debates junto a diferentes organismos reguladores de las distintas jurisdicciones del país.

Por otra parte, la Lotería de Santa Fe se sumó a la iniciativa de ALEA que consiste en iluminar fachadas de edificios con el objetivo de visibilizar y promover el juego responsable. Iluminaron con luces verdes las fachadas del Monumento a la Bandera, la sede de Gobierno en Rosario, la Sala de Sorteos, al igual que lugares emblemáticos provinciales como la Casa de Gobierno y la Legislatura (Cámara de Senadores).

En tanto, el Ente Regulador del Juego de Azar de la provincia de Salta (EnReJA) transmitió su programa de juego responsable. Bajo el lema «Jugá para divertirte, ser responsable es parte del juego», el organismo brindó recomendaciones a la comunidad, como que los menores de 18 años no pueden participar de juegos de azar, no jugar en sitios de apuestas online ilegales, y jugar para entretenerse, no para hacer dinero. Además, recomendó balancear el juego con otras actividades placenteras, no intentar recuperar lo perdido, establecer un presupuesto para jugar y respetarlo, y establecer un tiempo límite para jugar.

Además, en el marco del Día Internacional del Juego Responsable, empresas de juego, loterías y asociaciones se reunieron para discutir y alinear estrategias para que las apuestas sean un entretenimiento seguro y que se realice de manera legal y responsable en Argentina. El evento se llevó a cabo en el Hipódromo de Palermo.

Las acciones se suman a las actividades que promocionaron otros organismos, como el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy), la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS), la Lotería Chaqueña, la Lotería de Río Negro, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC Misiones), la Lotería de Córdoba, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) de Entre Ríos y la Lotería de Santa Cruz.