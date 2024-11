Escándalo en el fútbol argentino: sospechas de apuestas ilegales en el plantel de Godoy Cruz de Mendoza

Serían cuatro los jugadores involucrados en la manipulación de resultados e inclusive el ex-director técnico deslizó sospechas. El vicepresidente del club desmintió los rumores.

Argentina.- A los malos resultados del club de fútbol Godoy Cruz de Mendoza, la crisis interna que provocó la salida de varios jugadores tras la derrota 4-1 ante Boca Juniors, ahora se le sumaron rumores de amaño de partidos.

Medios locales mencionaron que algunos jugadores podrían haber estado involucrados en apuestas y que el directo técnico Daniel «Gato» Oldrá habría comenzado a sospechar de ciertas conductas tras ese partido. Se habló de un jugador que, supuestamente, estaría siendo apartado del plantel por actuar como intermediario en estas apuestas. A cuatro fechas de que finalice el torneo, Oldrá anunció su salida del club alegando que «con las apuestas se perdió la esencia del fútbol».

Según informaron periodistas a través de las redes sociales, uno de los jugadores podría haber recibido dinero de sus compañeros para realizar apuestas. Estos rumores continúan creciendo, especialmente después de que Oldrá expresara su desconfianza y tomara la decisión de renunciar.

En tanto, en una entrevista realizada en el programa radial “Dos de Punta”, Oldrá aseguró que, aunque siempre confió en la inocencia de sus jugadores, le resultaban inquietantes los rumores que circulaban: “No puedo creer en esas cosas, se dicen un montón de cosas y eso me hace ruido”. Además, agregó: «Lo más hermoso del fútbol son los futbolistas, pero sé que hay de todo. Si no creo en mis jugadores, no puedo seguir en el fútbol». Ayer, en medio la crisis, Oldrá renunció a la dirección técnica y ocupará su rol como coordinador del club.

Por su parte, José Mansur, vicepresidente de Godoy Cruz, diálogo con radio Nihuil y dijo: «En realidad son versiones que surgen de las redes, lo cual me parece una barbaridad poner en cuestión la honorabilidad de los jugadores a cambio de nada«.

«Yo creo que la hidalguía de la gente de Godoy Cruz ha estado siempre presente, no cabe la menor duda y si hoy día cualquier error o cualquier nivel deportivo que pueda tener un jugador lo van a vincular a todos estos temas me parece una demencia, porque, si no, vamos a hacer todo perfecto en este deporte, cosa que va a ser imposible», prosiguió el dirigente del Tomba, desmintiendo los rumores.

Mansur agregó en declaraciones públicas: «Es muy fácil hablar y querer involucrar situaciones que complican a seres humanos y que no corresponden, es deplorable. Hoy en día, cualquiera dice cualquier cosa y ofende a cualquiera sin sentido, pero la honorabilidad del plantel es valorable a morir. Vamos a salir de este mal momento juntos» e insistió: «La calidad moral de los chicos del club es inobjetable. Yo pongo las manos en el fuego por ellos. No vamos a largar ningún comunicado ni nada, porque no hay ninguna anomalía«.