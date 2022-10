Denuncian una millonaria evasión de la quiniela de Paraguay

La diputada Celeste Amarilla denunció en la Cámara un entramado de corrupción entre TDP y Conajzar por una suma de USD20m.

Paraguay.- La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) volvió a ser cuestionada en la Cámara de Diputados. Esta vez, no fue por la licitación para operar las apuestas deportivas, sino que la denuncia tiene que ver con un caso de corrupción que habría perpetrado la empresa TDP, operadora de la quiniela en Paraguay.

La diputada Celeste Amarilla denunció un entramado de corrupción que afectaría a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén) y al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), que son las entidades que reciben los recursos recaudados por el juego a través de la Conajzar.

Durante la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, Amarilla hizo referencia al proceso judicial que atraviesa Álvaro Wasmosy, titular de TDP junto a el ex titular de la Comisión José A. Ortiz, la directora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Alonso, Ricardo Núñez; Rubén Rousillón (representante de las gobernaciones); Omar Mongelos y Raúl Mariano Silva Busto, integrante y ex integrante, ambos en representación del Ministerio del Interior

“Todos estos están en espera del juicio oral por una suma de USD20m, aproximada y presunta, porque la empresa TDP se negó a mostrar sus registros y se tuvo que calcular en estadísticas y se estimó, seguramente favoreciéndoles, USD20m que la empresa no ha entregado en concepto de premios no retirados, motivo por el cual tenemos la Dibén y el Fonaress vacíos, la gente pobre y los excombatientes del Chaco también”, manifestó la diputada en su intervención.

Asimismo, Amarilla sostuvo que la firma Tecnología para el Desarrollo de Paraguay (TDP) no solo “desfalcó en complicidad de los procesados y miembros de Conajzar”, sino que otra vez “está incurriendo en lo mismo en la nueva licitación” que volvió a ganar para la explotación de la quiniela.

La legisladora indicó que la justificación de la empresa TDP para no pagar por los premios no retirados es que ellos no otorgan premios, sino que pagan los aciertos.

Ver también: Presentan un proyecto para destinar recursos del juego a sectores sociales en Paraguay

“Con un ardid y en complicidad con la Conajzar están dejando de pagar al Estado paraguayo. El pliego de bases de la licitación ganada actualmente define como premios los montos que se les atribuyen a los ganadores por acertar los resultados. Quien tiene aciertos va a recibir un premio”, aseguró Amarilla.

La parlamentaria también leyó el reglamento que la propia empresa TDP hizo a pedido de la Conajzar, en el cual define nuevamente que los premios son los montos que se atribuyen a los ganadores por acertar los resultados. Amarilla calificó de “cómplices y mentirosos” a los miembros de la Conajzar y pidió que justifiquen en el juicio oral los USD20m no pagados por la empresa.

Por último, la diputada afirmó que nuevamente la empresa no está abonando en concepto de premios no retirados, tras ganar nuevamente la licitación para la explotación de la quiniela, a diferencia de las empresas Talismán SA, que lleva abonados este año alrededor de G. 30.500m; Gambling, más de G. 6.000m, y DarumaSan, más de G. 500m.

Ver también: Paraguay recaudó más de USD10m por juegos de azar en el primer semestre de 2022

El reclamo de los trabajadores

El mes pasado, alegando “inacción” de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y exigiendo el ajuste del porcentaje de ganancia, trabajadores de la quiniela de Paraguay convocaron a una protesta que consistió en un apagón de las máquinas para levantar apuestas de TDP, empresa explotadora de la quiniela en el país.

La representante del Sindicato Nacional de Trabajadores, Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba), Alicia Gutiérrez, le dijo al medio local ABC Color que en pandemia, la empresa que tiene a su director bajo la lupa en la causa Conajzar, redujo de 25 a 20 por ciento el porcentaje de ganancia a los trabajadores de manera unilateral.

El sindicato acumula cuestionamientos a TDP. Anteriormente ya habían apuntado contra la empresa por presuntas malas condiciones laborales y otras irregularidades.