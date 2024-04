Decomisan 176 tragamonedas ilegales en el Estado de Michoacán

Un operativo con seis allanamientos simultáneos desarticuló esta red ilegal. Tres personas fueron puestas a disposición de la justicia.

México.- En seis allanmaientos realizados de manera simultánea, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), logró asegurar 176 máquinas tragamonedas que operaban de manera ilegal en la ciudad de Lázaro Cárdenas.

Los trabajos de inteligencia e investigación de campo llevados a cabo por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), que permitieron reunir datos de prueba de posibles hechos constitutivos de delito en seis inmuebles ubicados en la colonia Centro de esa ciudad portuaria.

Al obtener la autorización del Juez de Control se trasladó a las calles Corregidora y Constitución de 1814, en la zona Centro de la ciudad, así como al mercado Cuahutémoc, en donde incautaron 176 máquinas tragamonedas; tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales no descartan que las maniobras ilegales formen parte de un entramado delictivo aún mayor y que estas máquinas ahora incautadas no formen parte de una red de recaudación ilegal que responda a algún cartel que la use para aumentar aún más sus ganancias.

Esta teoría se sustenta en base a otro operativo similar realizado en el mismo estado en febrero de este año que acabó con la incautación de más de 200 máquinas ilegales. Extraoficialmente se supo que el Cartel Jalisco Nueva General es la agrupación que estaría detrás este negocio que produce cantidades millonarias de dinero, además de la venta de droga en varios de estos inmuebles.

Cabe destacar que, según informes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), en al menos 100 de los 113 municipios del estado, la delincuencia obliga a dueños de comercios a instalar máquinas tragamonedas en la que además de juegos de “entretenimiento”, hay aparatos de azar, concurridos por menores y adultos.

Desde el segundo semestre de 2023, fueron aseguradas al menos 300 máquinas tragamonedas en municipios como Morelia, Zamora, Uruapan, Los Reyes, Buenavista, entre otros, donde coincide con la presencia del crimen organizado.

Ver también: México: denuncian un casino clandestino en el municipio de Reynosa

El modus operandi

Conforme al informe de la Fiscalía de Michoacán, la instalación de estos juegos se hace de manera arbitraria y son del tamaño de una estufa o refrigerador. Se realiza en mercados, tiendas, comercios, tiendas e incluso en domicilios particulares.

A raíz de esta situación que golpea al estado, el gobierno del estado, a través de la SSP y la Fiscalía puso en marcha un operativo que busca desactivar este negocio ilícito.