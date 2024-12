A cuánto asciende el premio de la Lotería Santiagueña en el sorteo extraordinario de Navidad

El sorteo contará con tres sorteos adicionales: "Compra Anticipada", "Billetes No Premiados" y un "Premio Estímulo".

Los boletos están disponibles en las agencias oficiales de Santiago del Estero, así como en las de las provincias vecinas de Tucumán y Catamarca.

Argentina.- Más de AR$222m (USD 203,669) en premios serán sorteados Sorteo Extraordinario de Navidad de la Caja Social de Santiago del Estero. Este sorteo se llevará a cabo el viernes 27 de diciembre, con un premio mayor de AR$100 m (USD 100.000).

El precio del billete completo será de AR $10.000 (USD 10), y cada una de las cinco fracciones costará AR $2.000 (USD 2). Por su parte, el sorteo contará con tres sorteos adicionales: «Compra Anticipada», «Billetes No Premiados» y un «Premio Estímulo» para agencias y distribuidores.

El primer sorteo, denominado «Compra Anticipada», está dirigido a aquellos apostadores que adquieran su billete o fracción del Sorteo Extraordinario de manera anticipada. Los participantes podrán ganar uno de los 15 premios de AR $75.000 (USD 75), que se distribuirán de la siguiente forma: el jueves 5 de diciembre se sortearán 5 premios, el jueves 12 de diciembre se sortearán otros 5 premios, y el jueves 19 de diciembre, en la “Última Chance”, se sortearán los últimos 5 premios, todo antes del sorteo matutino de la Tómbola Santiagueña.

En el caso del segundo sorteo, «Billetes No Premiados», está destinado a los apostadores que adquirieron un billete del Sorteo Extraordinario pero no resultaron ganadores en la programación. Se sortearán 10 premios de AR$75.000 (USD 75), que se llevarán a cabo el miércoles 8 de enero de 2025, antes del sorteo matutino de la Tómbola Santiagueña. Para participar, los apostadores deberán completar de manera legible el dorso del billete no premiado con sus datos personales y depositarlo en las urnas habilitadas de la institución, distribuidores y delegaciones.

En tanto, el tercer y último sorteo, denominado «Premio Estímulo», está dirigido a las agencias y distribuidores que comercialicen la Emisión Extraordinaria de Lotería Santiagueña. Este sorteo consistirá en 2 premios de AR $100.000 (USD 100), uno para las agencias y otro para los distribuidores. Podrán participar todas las agencias de Tómbola que hayan vendido al menos 1 entero de Lotería (5 fracciones) y todos los distribuidores que hayan vendido al menos 80 enteros de Lotería (400 fracciones). El sorteo se realizará el miércoles 22 de enero de 2025, antes del sorteo matutino de la Tómbola Santiagueña.